廣島原爆倖存者梶矢文昭 記憶傳承由年輕世代接棒

「當時就是『皮卡』（強烈閃光），然後『咚』一聲巨響。那時我才國小一年級，至今記憶猶新。這是80年前拍攝的新年家庭照，如今僅剩我倖存。」86歲的梶矢文昭上個月在廣島和平紀念資料館（原爆資料館）向外籍記者團娓娓道來。

在資料館的一角，螢幕上放大顯示著那張有兄姐的舊照片，他指著照片逐一介紹。「大哥21歲，是陸軍特攻隊員；二哥是預科練（海軍飛行預科練習生，少年航空兵），16歲時當上軍人；大姐當時已在工作。我身旁的是小學3年級、9歲的二姐，原爆時當場身亡。」

梶矢回憶，戰爭末期，幾乎每天都有B-29轟炸機來襲，小學3至6年級生被疏散到山上，1、2年級生則留在父母身邊照顧。

原爆當天，他和二姐在距離爆心地1.8公里的臨時校舍（荒神町國民學校大須賀分散授業所，原本是民房，目前廣島車站新幹線月台西端附近）拿抹布擦玄關，水桶裡的水髒了，二姐去廚房換水。他望向庭院，突然被強烈閃光刺得睜不開眼。

睜眼後，他看到庭院的樹葉全變黑、融化。緊接著，「咚」的一聲，爆風撲面而來，柱子、天花板全崩毀，他被東西擊中，在一片漆黑中蜷縮著身子，不知強忍多久，始終沒人來救援。

之後，他看到上方有光線射入，原來是天花板破了，他死命往上爬，從柱子縫隙鑽出，來到崩毀的屋頂上方。「原爆時生死一瞬間，一切都是命，我倖存了。和我同在一屋的二姐被柱子壓死。」

倖存的他放眼望去，無數奇形怪狀的人正在逃竄，周遭房屋全毀。他夾在人群中死命奔跑，沿途看見馬匹倒斃在水溝裡。

他沿著饒津神社旁的河堤道路奔逃，看到對岸有很多人紛紛跳下河，跌入河中沉浮。他赤腳踩著瓦礫逃到二葉山半山腰，回望整個廣島市街竄起黑煙，已成一片火海。

途中，偶遇鄰居阿姨帶他下山，逃至廣島車站北側的東練兵場，現場擠滿災民，很多人痛苦呻吟著說，「給我水」。鄰居叔叔發現了他，他才得知父母尚在人世，當場放聲痛哭，鮮血自額頭流滿臉龐。

談到母親時，他語帶不捨。原爆時，母親身體被爆風（爆炸衝擊波）帶飛的50至60片玻璃碎片刺入，滿身血跡，左眼球也被玻璃刺入，父親徒手拔出但未予以治療，導致左眼失明。父親還親手挖出被壓死的二姐遺體，安放在草地上。

梶矢回憶，母親不斷發出痛苦呻吟，旁邊的二姐遺體臉上卻似乎帶著微笑，這在他心中一直是個謎，直到20年後才從母親口中得知原因。

原來因為空襲，一家人不得不分別疏散，二姐一直很想回到母親身旁。就在原爆的3、4天前，母親拿夏季衣服到疏散地給二姐時，二姐曾說，死也要和母親在一起，要母親帶她回家。「二姐死時面帶微笑，可能是在母親身旁，算是得償所願吧。」

「那天晚上，我依偎在渾身是血的母親身旁，聽著災民呻吟，看著廣島街道火光沖天，就這樣度過了8月6日的夜晚。」他說，母親雖帶著數十處傷痕，以及體內殘留的玻璃碎片，仍活到94歲才離世。

曾任小學校長的梶矢退休後常帶著自己繪製的大圖卡，走訪廣島及長崎的小學，講述戰爭的恐怖。他強調：「廣島、長崎之後，絕不能讓原爆再現。」

如今，36歲的沖本春樹接下了梶矢的故事傳承。梶矢文昭是「被爆體驗證言者」，沖本春樹則是「被爆體驗的傳承者」。

沖本在傳承者中算是年紀輕的，大學畢業後，他曾赴紐西蘭短期留學，並在廣島縣的企業任職，被派駐印尼與泰國，2020年移居栃木縣。2021年6月，他應徵廣島市府「被爆體驗傳承者培養」計畫，9月開始研修，2年多後的2023年10月獲認定成為傳承者，截至今年6月底已講述14次。

沖本春樹講解時，除了梶矢文昭的故事之外，也參考了自己12歲死於原爆姨婆的故事。

起初，他被批評只是「照稿唸」。為了讓內容更動人，他試著赤腳走過梶矢當年的逃生路，感受夏天柏油路灼熱與尖石刺痛腳底，體會到梶矢文昭當年（1945年8月6日）逃生路的嚴峻，絕對數倍於自己的體驗。

他還從郊外步行至爆心地，手持原爆當時的照片體會情境。這些體驗，讓他的傳述更能觸動人心。

沖本說，自己36年來生活在和平世界，深感有責任將被爆者的故事傳給下一代。他接下來打算把梶矢的故事翻譯成英文，傳達給更多人，「梶矢先生今年86歲，我36歲，這代表未來50年，我還能把他的故事傳承下去。我很喜歡梶矢先生常說的一句話，那就是『活著必有好事』」。