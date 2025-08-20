越南、澳洲外長會議深化戰略夥伴 重申區域和平穩定

澳洲外長黃英賢20日與越南副總理暨外交部長裴青山於河內舉行第7次澳洲-越南外長會議，重申兩國「全面戰略夥伴」緊密關係，展現戰略互信；討論議程從經貿到南海與安全議題。黃英賢表示，希望共同致力區域和平、穩定。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）近日展開東南亞訪問。繼印尼行程後，她今天訪問越南外交部，與副總理暨外交部長裴青山（Bui Thanh Son）進行第7次澳洲-越南外交部長會議（FMM-7）。

越南9月2日將迎來國慶80週年，全國近日沈浸在喜悅情緒中，許多民眾身著白色國服奧黛（Ao dai），披著越南國旗於河內巴亭廣場前拍照留念。廣場旁的外交部黃色大門口也擠滿拍照民眾。

兩國外長會面氣氛愉悅，也以此慶典為開場。裴青山首先表示，黃英賢來訪正值國慶80週年期間，可看到大批年輕世代在大門外拍照。

他接著說，很高興兩國繼8月初在澳洲坎培拉舉辦第10次越澳外交與國防事務戰略對話後，能再度會面，越南將持續保持開放對話。

黃英賢回應時說道，看到許多年輕人歡慶，「看到愛國主義以及對國家與主權的驕傲，澳洲誠心祝賀越南國慶」。

她將越南稱為「澳洲最親密夥伴之一」，並指出，這是自2024年3月澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）與越方將關係升級至「全面戰略夥伴」（CSP）後第二次首長級對話，展現兩邊的「戰略互信」以及持續關係的企圖。

她指出，澳洲將繼續通過政府開發援助（ODA）來支持越南發展綠色技術、能源轉型和數位基礎設施建設，以及人力資源開發等領域。

黃英賢表示，「我們確實面對挑戰時期，但也在這個全球最具動能的地區看見機會。我們對彼此的承諾，與共同面對挑戰的能力深具信心」。

她強調，希望「建構雙方都渴望的區域，一個安全、和平、穩定、繁榮的區域，我們致力與越方合作，以支持這些努力」。

在中央社取得的議程中，雙邊會談聚焦三大主軸：雙邊關係、區域議題、全球議題與多邊合作。

在雙邊關係中，「全面戰略夥伴」的事項推進為討論重點。全球議題包括「多邊合作」，以及「傳統、非傳統安全議題」，如網路安全等。

區域議題中，則討論「大國競逐」、「東南亞國協主導機制」。與越澳兩國切身利益相關的「海事安全」和「南海」，也是區域議題熱點。

越南與澳洲近年關係加速升溫，去年越南總理范明正（Pham Minh Chinh）與澳洲總理艾班尼斯將兩國關係提升至「全面戰略夥伴」，增進兩國在貿易與投資、能源與數位轉型，以及國防安全上的進一步合作，以應對全球挑戰。

越共總書記蘇林（To Lam）更在6月時強調，澳洲始終是越南在區域最重要的戰略夥伴之一。顯見越南在面對中、美地緣角力時拓展多元化雙邊夥伴關係的積極策略。

根據越南官方數據，越南向澳洲出口近年增長，如農產品、水產、紡織品、木材，機械零組件增幅更逾一倍。相反的，澳洲則是越南重要的原物料來源國，煤炭占越南進口煤炭總額45.77%，礦石與礦物則占44.78%。

澳洲為越南重要的外資來源國，投資項目主要為農林業、製造與加工業等。澳洲也為越南人才交流與教育提供優渥獎學金。

今天稍晚，黃英賢在社群媒體X上寫道：「澳洲與越南的關係建立在相互戰略信任和理解的基礎上。我很高興在第三次以澳洲外交部長身分訪問越南之際，與裴青山部長會面，討論兩國在全面戰略夥伴關係框架下的經濟、發展和安全合作」。