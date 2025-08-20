聽新聞
0:00 / 0:00
美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援
路透20日引述日本放送協會（NHK）報道，美國海軍軍艦「紐奧良號」20日在日本沖繩縣附近起火，目前尚無人員傷亡報告，日本自衛隊艦艇正在滅火。
NHK說，日本海上保安廳20日傍晚獲報沖繩縣宇流麻市被稱為「白灘」的美軍港口附近海域，有一艘美軍艦艇發生火災。
另據新華社引述NHK報導，日本海上保安廳當地時間下午5時左右接到緊急電話，獲悉長達200多公尺的兩棲船塢運輸艦紐奧良號發生火災。
報導說，船上人員正進行滅火，並請求日本當局的支援。海上自衛隊已派出船隻協助滅火，海上保安廳也派出巡邏船赴現場。據報導描述，事發船艦船頭冒出煙霧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言