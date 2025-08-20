美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援

美國總統川普習慣「另類現實」，致使世人眼見他的作為，無時無刻都需明辨虛實。那麼，8月18日在白宮舉行的川普與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖會議，究竟有幾分是真，有幾分是在演？點閱本文，你將從表相看進內裡，不被熱鬧的國際盛會場景所遮蔽，藉此洞察俄烏戰前景。

2025-08-20 17:47