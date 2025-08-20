快訊

美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國海軍紐奧良號兩棲船塢運輸艦（USS New Orleans）2016年7月停靠斯里蘭卡可倫波港。路透社
路透20日引述日本放送協會（NHK）報道，美國海軍軍艦「紐奧良號」20日在日本沖繩縣附近起火，目前尚無人員傷亡報告，日本自衛隊艦艇正在滅火。

NHK說，日本海上保安廳20日傍晚獲報沖繩縣宇流麻市被稱為「白灘」的美軍港口附近海域，有一艘美軍艦艇發生火災

另據新華社引述NHK報導，日本海上保安廳當地時間下午5時左右接到緊急電話，獲悉長達200多公尺的兩棲船塢運輸艦紐奧良號發生火災。

報導說，船上人員正進行滅火，並請求日本當局的支援。海上自衛隊已派出船隻協助滅火，海上保安廳也派出巡邏船赴現場。據報導描述，事發船艦船頭冒出煙霧。

