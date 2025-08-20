德外長再批大陸！指在南海台海強硬作為威脅歐洲利益

德國外交部長瓦德福今天在印尼首都雅加達表示，中國在南海的強硬作風及在台灣海峽製造緊張，對國際安全及歐洲利益構成威脅。

法新社報導，瓦德福（Johann Wadephul）與印尼外長會談後表示：「在印太地區這裡發生的事對歐洲安全有直接影響，反之亦然。中國在南海從軍事上展現越來越強硬作風，不只威脅到亞洲安全，也有損以規則為基礎的國際秩序。」

他還指出，由於不可或缺的貿易路線正是穿過這塊區域，因此中國的行徑也構成經濟風險。

瓦德福進一步表示，台海摩擦亦是如此，「任何情勢升溫都會對全球安全與繁榮帶來嚴重後果，也會直接影響德國和歐洲的利益」。

近幾年中國經常出動戰機、艦艇和海警船到台灣附近，並數度在台灣周圍舉行大型軍演。

瓦德福18日才在日本東京指責中國「作風日益強硬」及試圖「單方面改變」亞太地區邊界，引發北京痛批德國。他今天的發言很可能造成兩國間摩擦加劇。