快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

德外長再批大陸！指在南海台海強硬作為威脅歐洲利益

中央社／ 雅加達20日綜合外電報導

德國外交部長瓦德福今天在印尼首都雅加達表示，中國在南海的強硬作風及在台灣海峽製造緊張，對國際安全及歐洲利益構成威脅。

法新社報導，瓦德福（Johann Wadephul）與印尼外長會談後表示：「在印太地區這裡發生的事對歐洲安全有直接影響，反之亦然。中國在南海從軍事上展現越來越強硬作風，不只威脅到亞洲安全，也有損以規則為基礎的國際秩序。」

他還指出，由於不可或缺的貿易路線正是穿過這塊區域，因此中國的行徑也構成經濟風險。

瓦德福進一步表示，台海摩擦亦是如此，「任何情勢升溫都會對全球安全與繁榮帶來嚴重後果，也會直接影響德國和歐洲的利益」。

近幾年中國經常出動戰機、艦艇和海警船到台灣附近，並數度在台灣周圍舉行大型軍演。

瓦德福18日才在日本東京指責中國「作風日益強硬」及試圖「單方面改變」亞太地區邊界，引發北京痛批德國。他今天的發言很可能造成兩國間摩擦加劇。

德國 南海 印尼 台海 北京

延伸閱讀

印尼學生參訪國立溪高 兩校簽訂MOU教育交流從此開綠燈

南海海槽若發布「巨大地震警戒」 日本估52萬人需提前避難

中方指印度外長稱台灣屬中國 印方駁錯誤引述

德國外長出訪日本之際 批評大陸在台海侵擾行為

相關新聞

川普第2任擺平7場戰爭！戰績「平均每月1場」 學者打臉了

綜合美聯社與紐約時報報導，美國總統川普19日受訪宣稱自己第2任以來已擺平7場戰爭，平均每月解決1起國際衝突，值得獲頒諾貝...

北韓不領情！李在明懷柔政策挨轟「兩面手法」 專家：除非承認北韓擁核

南韓總統李在明上任後對北韓採取懷柔政策，希望儘速重啟對話與合作，但遭北韓批評「兩面手法」，緊張局勢看似難解。專家指出，除...

對美信心動搖…川普難以捉摸掀保護傘焦慮 日韓擁核聲浪升溫

路透社今天報導，美國總統川普政策瞬息萬變，加上中國、北韓和俄羅斯都是核武國家，日本有議員開始質疑國家是否也得部署這類大規...

巴士與油罐車相撞釀78死 阿富汗近年最嚴重車禍

阿富汗省級官員今天表示，阿富汗西部1輛自伊朗返國、載有阿富汗移民的巴士與另外2車相撞，死亡人數上升至78人。阿富汗官媒報...

川普外交大戲當主角 歐洲配合演出樂讓普亭當壞人

美國總統川普習慣「另類現實」，致使世人眼見他的作為，無時無刻都需明辨虛實。那麼，8月18日在白宮舉行的川普與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖會議，究竟有幾分是真，有幾分是在演？點閱本文，你將從表相看進內裡，不被熱鬧的國際盛會場景所遮蔽，藉此洞察俄烏戰前景。

以軍將徵召約6萬名預備役軍人 準備加薩新階段行動

美聯社20日報導，以色列軍方當天說，以國國防部長卡茲已同意新一階段行動計畫，要對加薩人口最密集的部分地區展開行動。以色列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。