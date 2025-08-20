巴士與油罐車相撞釀78死 阿富汗近年最嚴重車禍

中央社／ 阿富汗古扎拉20日綜合外電報導
阿富汗省級官員今天表示，阿富汗西部1輛自伊朗返國、載有阿富汗移民的巴士與另外2車相撞，死亡人數上升至78人。阿富汗官媒報導，這是近年死傷最慘重的意外。

法新社報導，昨晚這起車禍造成76死後，官員今天表示，3名倖存者當中的2人傷重不治。

由省級新聞單位發布的聲明寫道：「昨晚事故的2名傷者傷重不治，使得罹難人數增至78人。」

根據陸軍發言人安薩爾（Mujeebullah Ansar），死者包括17名孩童。但省級警方消息人士說有19名孩童罹難。

車禍地點位於赫拉特市（Herat）外的古扎拉區（Guzara），警方說明，巴士與1輛摩托車和1輛油罐車相撞，現場火光迸濺。

昨天晚上法新社記者在車禍數小時後，在路上看見燒毀的車殼。

赫拉特省政府發言人薩伊迪（Mohammad YousufSaeedi）昨天告訴法新社，此巴士載著最近從伊朗返國的阿富汗人前往阿富汗首都喀布爾（Kabul）。

根據聯合國國際移民組織（IOM），自今年初起，至少150萬阿富汗人從伊朗及巴基斯坦返國。這兩個國家在收容他們數十年後，現在都強迫移民離境。

許多回到阿富汗的人長年待在國外，回國後無處可去，且只帶著稀少的家當。他們要在貧窮且失業率高的阿富汗重新安頓下來，面臨重重挑戰。

阿富汗官方巴克大通訊社（Bakhtar News Agency）表示，這是阿富汗近年死傷最慘重的意外。

阿富汗常有交通意外，肇因於長期戰亂導致的道路破損、危險駕駛及缺乏規範。

