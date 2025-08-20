北韓不領情！李在明懷柔政策挨轟「兩面手法」 專家：除非承認北韓擁核

中央社／ 首爾20日專電
南韓總統李在明上任後對北韓採取懷柔政策，希望儘速重啟對話與合作，但遭北韓批評「兩面手法」，緊張局勢看似難解。專家指出，除非北韓被承認為擁核的正常國家，或看到這類可能性，否則很難願意放下姿態對話。

北韓領導人金正恩胞妹金與正近1個月內3次發表談話，強調北韓為核武國家，並對南韓政府的示好表示輕蔑，在今天發表的談話中批評南韓一面向北韓示好要求對話，一面與美國舉行聯合軍事演習，直言李在明「不是能改變歷史進程的偉人」，兩韓也無法成為外交夥伴。

南韓總統辦公室對此表示遺憾，指出李在明政府為了朝鮮半島和平採取的措施並不只是為了單方面的利益或個人意識的行動，而是為了兩韓所有人的安定繁榮；同時也強調會讓敵對分裂的時代過去，開創和平共存與共同成長的時代。

李在明政府上任後持續強調要恢復兩韓之間的信任關係，但北韓的反應看來並不領情。專家指出，目標明確的北韓在看到南韓政府作出重大改變之前，不太可能願意恢復談話。

南韓慶南大學極東問題研究所教授林乙出表示，在北韓被承認為擁核的正常國家，或是看到這種可能性的「大轉換時間點」之前，北韓不會願意與美國或南韓對話。統一研究所資深研究委員洪珉也表示，若韓國在相關基礎上沒有「轉換」，南北韓之間很難開始對話或合作。

世宗研究所副所長鄭成長同樣指出，南韓政府持續要求北韓所拒絕的「非核化」，並無視北韓要求終止韓美聯合軍演的立場，基本立場根本沒有任何改變，北韓也沒有理由答應對話，認為南韓政府必須提出在對北韓政策及外交安保政策上的「大轉換」。

