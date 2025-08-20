對美信心動搖…川普難以捉摸掀保護傘焦慮 日韓擁核聲浪升溫

路透社今天報導，美國總統川普政策瞬息萬變，加上中國、北韓和俄羅斯都是核武國家，日本有議員開始質疑國家是否也得部署這類大規模毀滅性武器，南韓也有75%民眾支持擁核。

曾任日本防衛大臣政務官的自民黨籍參議員松川瑠衣表示，川普不僅曾公開譴責歐洲盟友，且更向俄羅斯傾斜。她說，歐洲已經「覺醒」，意識到他們無法再過度依賴美國，必須對自身安全承擔更多責任。

而她認為，對日本來說也是如此，「你不能真的把美國的存在視為理所當然」。

這讓松川開始思考一個對唯一曾遭原子彈轟炸的國家來說「難以想像的選項」：在被中國、北韓與俄羅斯3個擁核國家包圍之下，日本是否也不得不部署這類大規模毀滅性武器？

松川說：「川普太過難以預測，這或許是他的優勢，但我認為我們始終必須考慮B計畫。」而她認為，「B計畫或許是先追求更大自主性，之後再考慮發展核武」，並提出了日本降低對美國安全保障依賴的可能性。

這股「川普衝擊波」也震盪到鄰國南韓。民調顯示，高達75%的南韓民眾支持自主研發核武。今年6月，中間偏左的李在明當選總統，雖在某種程度讓核武討論降溫，但即使是李在明所屬的共同民主黨，內部也有愈來愈多人意識到，如果美國無法兌現安全承諾，首爾就有必要實現「核潛伏」（nuclearlatency），也就是擁有快速打造可用核武的手段。

日本國內對自主研發核武的支持度較低。松川強調美國依然是日本重要盟友，並表示日方需要說服川普政府，保衛日本並嚇阻台海危機符合美方利益。

但路透訪問十多位日本議員、政府官員與前軍方高層後發現，愈來愈多人傾向鬆綁日本自1967年以來的「非核3原則」，也就是不生產、不擁有、不引進核武器。

美國數十年來之所以能維持太平洋地區的主導地位，日本和南韓這兩大支柱功不可沒。但隨著對華府信心下滑，日韓益發憂心美國對他們的安全承諾，尤其是當衝突爆發美國是否會出手馳援。

接受路透社訪談的日韓議員及官員表示，一是川普以「美國優先」口號當選總統，二是川普冷落美國傳統盟友，都讓這些擔憂快速升溫。

白宮沒有回應置評請求，但川普政府高階官員告訴路透社，美國對日韓的政策「沒有改變」。川普和他高階國安幕僚也一再強調美國對亞洲盟友的承諾。

日本外務省表示，政府認為川普政府對雙邊同盟的承諾「堅定不移」。防衛省則表示，日本「完全信任美國會履行義務，動用包括核武在內的所有能力」。

南韓外交部表示，韓美數十年的同盟關係仍然是「我們外交的基石，並在維護朝鮮半島和平與穩定方面發揮了關鍵作用」。

中國國防部反對炒作所謂的「中國核威脅」，以及藉此抹黑中國、故意誤導國際社會的行為。中國國防部同時表示，北京當局將繼續執行「任何情況下都不首先使用核武」的長期承諾。所謂的「不首先使用」政策也包括中國承諾不對無核武國家使用或威脅使用核武。

● 信心動搖 非始於川普

路透社指出，對美國安全保障可靠性的疑慮，並非始於川普。

曾任外務大臣和防衛大臣的執政黨議員河野太郎表示，歐巴馬政府沒有對中國2013年以來在南海爭議領土上的填海造地行為作出回應。

而拜登政府在俄烏戰爭爆發後，雖提供基輔（Kyiv）當局數百億美元軍事援助，但也表示美國不會為了烏克蘭而打第3次世界大戰。

曾於2014年至2016年擔任日本海上自衛隊幕僚長的武居智久表示，「基於對局勢升級的擔憂，美國甚至對提供給烏克蘭的武器類型和能力都變得謹慎。」他認為，「這對於處於美國核保護傘下的國家來說，延伸嚇阻的可信度已經受到嚴重動搖」。

南韓退役軍官宋景正（Song Seong-jong，音譯）坦率地問，如果南北韓爆發衝突，「你認為川普會為了南韓而用核武嗎？」他不認為川普會，而「這是一個難以迴避的現實」。