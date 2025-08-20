內唐亞胡抨擊澳洲將承認巴勒斯坦國 澳總理淡化回應

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯決定承認巴勒斯坦國後，遭到以色列總理內唐亞胡抨擊，但他今天表示，仍會以尊重的態度對待其他國家領導人。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）在記者會上說：「我不會從個人角度看待這些事情，我會從外交角度與人來往。他（內唐亞胡）對其他領袖也說過類似的話。」

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨晚嚴辭抨擊艾班尼斯，稱他是「背叛以色列的軟弱政客」。澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今天則回擊：「力量不只以『能炸死多少人』衡量。」

數十年來，澳洲以以色列的友邦自居，但自澳洲上週宣布將承認巴勒斯坦國後，兩國關係急遽惡化。

柏克表示，這是受挫領袖洩憤的徵兆。他向澳洲廣播公司（ABC）說：「力量不是以你能炸死多少人或讓多少小孩挨餓衡量。我們看到，他們採取的一些行動，正讓以色列持續遭到孤立，這不符合他們的利益。」

1950年代，澳洲曾是猶太人躲避納粹大屠殺的庇護所。從人均角度來看，墨爾本一度是除了以色列外，有最多大屠殺倖存者居住的城市。

澳洲宣布下個月將承認巴勒斯坦國，此舉激怒內唐亞胡。此前，法國、加拿大和英國也做出類似承諾。

自該決定公布9天來，澳洲與以色列的關係急遽下降。

