以軍將徵召約6萬名預備役軍人 準備加薩新階段行動

美聯社20日報導，以色列軍方當天說，以國國防部長卡茲已同意新一階段行動計畫，要對加薩人口最密集的部分地區展開行動。以色列將徵召6萬名預備役軍人，並延長另外2萬名服役中的預備役軍人役期。

一名以色列軍事官員對美聯社說，以軍將在加薩市局部地區行動，這些地區是以軍過去還未展開行動、但巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯仍有活動的地方。以軍已在加薩市的澤圖恩和賈巴利亞社區行動，以為日後擴大行動鋪路；以軍參謀長預料未來幾天批准該行動。

目前尚不清楚該行動何時開始。以色列總理內唐亞胡本月稍早說，目標是讓剩餘以色列人質安全獲釋，並確保哈瑪斯等武裝分子不會再威脅以色列。

路透另引述一名以色列軍事官員指出，這次受徵召的預備役將從事空軍、情報或支援角色，或替換駐紮在加薩以外的現役軍人；新階段行動動員的軍人大部分不會是預備役。

美聯社說，以色列計畫對加薩市和中部營地展開攻勢，已加劇國際社會對以色列的譴責，讓外界憂心加薩巴勒斯坦人又要大規模流離失所。大量無家可歸巴人正在加薩市避難，該市也有部分加薩殘存的關鍵基礎建設。

以哈調停人員說，哈瑪斯已同意停火條件，但以色列的回應還不明朗。內唐亞胡執政聯盟成員反對接受無法徹底擊敗哈瑪斯的分階段協議。