快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

以軍將徵召約6萬名預備役軍人 準備加薩新階段行動

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
加薩市南部澤圖恩社區的巴勒斯坦人，19日在遭以色列空襲摧毀的房屋殘骸間找尋可用物品。法新社
加薩市南部澤圖恩社區的巴勒斯坦人，19日在遭以色列空襲摧毀的房屋殘骸間找尋可用物品。法新社

美聯社20日報導，以色列軍方當天說，以國國防部長卡茲已同意新一階段行動計畫，要對加薩人口最密集的部分地區展開行動。以色列將徵召6萬名預備役軍人，並延長另外2萬名服役中的預備役軍人役期。

一名以色列軍事官員對美聯社說，以軍將在加薩市局部地區行動，這些地區是以軍過去還未展開行動、但巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯仍有活動的地方。以軍已在加薩市的澤圖恩和賈巴利亞社區行動，以為日後擴大行動鋪路；以軍參謀長預料未來幾天批准該行動。

目前尚不清楚該行動何時開始。以色列總理內唐亞胡本月稍早說，目標是讓剩餘以色列人質安全獲釋，並確保哈瑪斯等武裝分子不會再威脅以色列。

路透另引述一名以色列軍事官員指出，這次受徵召的預備役將從事空軍、情報或支援角色，或替換駐紮在加薩以外的現役軍人；新階段行動動員的軍人大部分不會是預備役。

美聯社說，以色列計畫對加薩市和中部營地展開攻勢，已加劇國際社會對以色列的譴責，讓外界憂心加薩巴勒斯坦人又要大規模流離失所。大量無家可歸巴人正在加薩市避難，該市也有部分加薩殘存的關鍵基礎建設。

以哈調停人員說，哈瑪斯已同意停火條件，但以色列的回應還不明朗。內唐亞胡執政聯盟成員反對接受無法徹底擊敗哈瑪斯的分階段協議。

軍人 中東 以色列 哈瑪斯 加薩走廊

延伸閱讀

不甩哈瑪斯！以色列堅持釋放所有人質 加薩停火又落空

義大利人道援助加薩 軍機空投逾100噸物資

法擬承認巴勒斯坦國 納坦雅胡控馬克宏煽動反猶

巴勒斯坦：哈瑪斯收到加薩休戰新提案 「停火60天、分2批釋人質」

相關新聞

川普第2任擺平7場戰爭！戰績「平均每月1場」 學者打臉了

綜合美聯社與紐約時報報導，美國總統川普19日受訪宣稱自己第2任以來已擺平7場戰爭，平均每月解決1起國際衝突，值得獲頒諾貝...

政壇如何「厭女」？女性的公共參與雙面刃

日前，台灣民進黨立法委員王義川在政論節目評論台中市長盧秀燕所用粉底液與妝容，藉此暗示對方的勘災行為是「作秀」，在社群網站上引發討論，民進黨性平部更發文直指王的發言有「厭女」之嫌，呼籲黨內成員應該在批評政治對手時更謹慎選擇語言。然而，儘管王義川本身虛心接受了建議，卻有許多民進黨成員與支持者反過來批評性平部的作為，認為厭女一詞已被濫用，而「打自己人」的行為更是傷害黨內士氣與團結。有人質疑，為什麼評論粉底液便等同於厭女，難道女性政治人物完全批評不得？面對這個問題，首先得釐清所謂「厭女情結」到底是什麼。隨著女性主義論述愈發主流，厭女一詞也在生活裡變得更為常見。但與此同時，人們傾向於以厭女描述個人或個別事件的語言習慣，如「某個人很厭女」，這類陳述其實並不精準，因為一個人即使情感上沒有「討厭女性」，也有可能成為厭女情結的操控者。相反地，這類陳述往往造成一種誤解，亦即厭女是一種個人的情感或心理狀態。

川普外交大戲當主角 歐洲配合演出樂讓普亭當壞人

美國總統川普習慣「另類現實」，致使世人眼見他的作為，無時無刻都需明辨虛實。那麼，8月18日在白宮舉行的川普與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖會議，究竟有幾分是真，有幾分是在演？點閱本文，你將從表相看進內裡，不被熱鬧的國際盛會場景所遮蔽，藉此洞察俄烏戰前景。

以軍將徵召約6萬名預備役軍人 準備加薩新階段行動

美聯社20日報導，以色列軍方當天說，以國國防部長卡茲已同意新一階段行動計畫，要對加薩人口最密集的部分地區展開行動。以色列...

南海海槽若發布「巨大地震警戒」 日本估52萬人需提前避難

日本內閣府今天公布，若氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報（資訊）」中迫切程度最高的「巨大地震警戒」，各地方需要提早1週避難...

不甩哈瑪斯！以色列堅持釋放所有人質 加薩停火又落空

以色列官員19日表示，以色列政府要求巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯必須釋放所有仍被關押在加薩的人質。哈瑪斯18日接受加薩停火新提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。