諾魯與中資簽200億協議 澳專家：不是宣傳就是被耍

太平洋島國諾魯上週與「中國鄉村振興與發展公司」簽署金額6.5億美元的商業協議，恐將遭澳洲政府以違反雙方條約為由調查。澳洲官員及專家則認為，這家中國公司連官網也沒有，加上金額大到令人起疑，諾魯此舉不是政治秀，就是可能被耍。

諾魯曾是台灣邦交國，但也曾數度轉與中國建交，最近一次和中國建交是在2024年1月24日，台灣則於同年1月15日主動宣布與諾魯斷交。

綜合法新社與澳廣（ABC）19日報導，諾魯外交部長安格明（Lionel Aingimea）上週前往北京，與「中國鄉村振興與發展公司」（China Rural Revitilisationand Development Corporation）簽署金額6.5億美元（約新台幣196億元）、被認為「利潤豐厚」的商業協議。

根據報導，諾魯政府在聲明中說，這家中國公司將投資諾魯的再生能源、磷礦業、海洋漁業和海上基礎設施、水資源與環境系統、現代農業系統、生態旅遊、綠色交通系統、醫療、文化交流平台等領域。

諾魯政府提到，這家公司的「規劃團隊」將於10月前往諾魯制定投資「路線圖」。除此之外，諾魯政府未再針對這項協議提供任何具體訊息。

澳媒稍早報導，澳洲國防工業部長康洛伊（PatConroy）表示，澳洲目前正在調查這項協議是否符合澳洲與諾魯簽署的安全條約，並正與諾魯政府接洽，確認這是否啟動條約中的部分條款。

康洛伊強調，這是對澳洲非常重要的條約，有助於讓澳洲成為諾魯首選的安全合作夥伴。澳洲與諾魯是在2024年12月宣布簽署這項具有里程碑意義的安全條約。

根據這項條約，諾魯在簽署有關海事安全、國防和警務等雙邊協議前須徵得澳洲同意。若有其他國家希望就其港口、機場或銀行業達成協議，諾魯也必須先與澳洲協商。而諾魯每年可從澳洲獲得數千萬美元，以支撐政府預算並加強警力。

據澳廣報導，在中國大型商業查詢平台「天眼查」上，搜尋不到「中國鄉村振興與發展公司」的任何資訊。而這家公司既沒有官網，也沒有可立即辨識出來的社交媒體帳號。

報導提到，「天眼查」上存在著諸如「中國鄉村振興發展集團有限公司」與「中國鄉村振興發展中心」的登記公司。但前者是一家普通民營企業，後者則是中國農業農村部轄下的事業單位。

一名澳洲政府消息人士指出，諾魯這項投資計畫完全沒有細節，令人懷疑此案是否能真的付諸實施；而澳洲國立大學（ANU）太平洋事務專家史密斯（Graeme Smith）認為，這項計畫極不可能真的為諾魯帶來6.5億美元，因為憑諾魯的經濟規模，根本不足以支撐這麼大的投資案。

史密斯表示，由於在公開文件中，完全找不到這家中國公司的紀錄，諾魯很有可能被耍了。但此事也可能是一場「政治秀」，企圖在9月諾魯國會選舉前作為造勢題材。