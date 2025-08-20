南海海槽若發布「巨大地震警戒」 日本估52萬人需提前避難

日本內閣府今天公布，若氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報（資訊）」中迫切程度最高的「巨大地震警戒」，各地方需要提早1週避難的民眾人數高達逾52萬人。

南海海槽特大地震（簡稱南海海槽地震）是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處，規模8至9的巨大地震。日本政府今年3月估計，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者最多上看29萬8000人。

「朝日新聞」報導，南海海槽地震發生風險增加時，氣象廳會發布「南海海槽地震臨時情報」，並分為3級，其中「巨大地震警戒」的警戒程度最大，而日本迄今尚未發布過「巨大地震警戒」。

根據日本內閣府的方針，若氣象廳發布「巨大地震警戒」，將呼籲來不及逃離海嘯侵襲的民眾提前1週避難。

內閣府今年6月到8月針對日本29個地區共707個市町村（相當於鄉鎮市）實施調查，其中包含東京都在內的16個地區共130個市町村，被列為必須事前避難的區域。

而上述部分地區也已經掌握須事前避難的人數，總計超過52萬人，而且老年人與身障人士等占半數以上。

此外，這個數字也超越日本311大地震（日本稱東日本大地震）約47萬人的避難人數。

日本內閣府先前已經要求各地方政府列出事前避難的特定區域，不過並未掌握整體避難人數規模。這是日本政府首度調查此事。