歐盟新移民方案 愛沙尼亞面臨收留難民或罰金抉擇

歐盟去年通過新移民方案，計畫在未來2年內將最多3萬名主要來自中東與北非的難民重新分配至成員國，以減輕第一線南歐國家的壓力。愛沙尼亞作為歐盟成員國之一，將面臨接受難民或支付「罰金」的抉擇。

歐盟移民問題持續多年，義大利、希臘、西班牙、賽普勒斯和馬爾他等地中海沿岸的歐盟國家承受巨大的移民壓力，許多難民在這些國家等待審理庇護申請。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，依歐盟的新移民方案，愛沙尼亞今年秋季面臨3種選擇，包括：接受79名難民、派遣專家前往南歐協助處理難民問題，或支付170萬歐元（約新台幣5950萬元）、名為「團結貢獻金」的罰金來補助南歐國家。

立陶宛也面臨相似的選擇，須接受158名難民或支付 300萬歐元（約新台幣1億500萬元）。這些數字是歐盟執委會依據成員國事先同意的公式，分別為各國計算而決定。

歐盟執委會將為每位難民提供1萬歐元的接收補助，以愛沙尼亞為例，若接受79人，將獲得近80萬歐元（約新台幣2800萬元）的資金支持。

歐盟執委會還計畫在2027年再次重新安置最多3萬名難民，屆時愛沙尼亞很可能再度面臨同樣的選擇：支付罰金或接受79人。

歐盟稱這項機制是「實際上的團結」，未來幾年可能會不斷重複。不過，執委會將每兩年提出一次新的重新安置人數建議。歐盟執委會預計在10月15日向愛沙尼亞及其他27個成員國提出更具體的建議，屆時將更明確哪些國家急需協助。

愛沙尼亞內政部邊境與移民部主任馬吉（JanekMägi）表示，內政部傾向以派遣人員為主，並可能搭配繳納部分貢獻金。愛沙尼亞政府預計年底前決定，若最終選擇接收難民，還需國會批准。

根據歐盟庇護署（EUAA）的數據，今年5月全歐共註冊約6萬4000件庇護申請，較去年減少，申請人主要來自敘利亞、阿富汗、委內瑞拉、土耳其和哥倫比亞。

其中，隨著敘利亞阿塞德政權政權去年12月垮台，來自敘利亞的庇護申請已大幅下降，從2024年10月的約1萬6000件減少至今年5月的3100件。