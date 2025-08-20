川普第2任擺平7場戰爭！戰績「平均每月1場」 學者打臉了

綜合美聯社與紐約時報報導，美國總統川普19日受訪宣稱自己第2任以來已擺平7場戰爭，平均每月解決1起國際衝突，值得獲頒諾貝爾和平獎。在被記者要求釐清後，白宮提供7場已解決的戰爭清單。不過，當中區域對抗並未演變為軍事衝突，有學者評論「無中生有」，恐有灌水之虞。

亞美尼亞與亞塞拜然

川普8月促成亞美尼亞與亞塞拜然簽署聯合聲明，雖非和平協議，但為蘇聯解體後衝突以來首度達成承諾。亞美尼亞同意美國發展戰略走廊「國際和平繁榮的川普路線」（TRIPP）。但目前尚不清楚這條走廊何時且以何種條件開放。

另外，雙亞癥結依舊存在。亞塞拜然仍要求亞美尼亞修憲，刪除對有爭議的卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的部分。亞塞拜然仍以安全為由，占據亞美尼亞部分領土，兩國邊界依舊封閉，外交關係仍斷裂。

剛果與盧安達

剛果與盧安達6月在川普見證下於白宮橢圓辦公室簽署和平協議，卡達協助居中調停。川普形容是「輝煌勝利」，但有關全面協議的談判隨後停滯，剛果東部戰火未止。盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（M23）本周指控剛果軍違反條款，揚言退出協議。

印度與巴基斯坦

今年4月，克什米爾恐攻釀26死，引發印巴衝突。川普宣稱斡旋成功，巴基斯坦感謝並提名他角逐諾貝爾和平獎；印度則堅稱停火源於自身施壓，否認美方主導。分歧導致美印關係惡化，川普對巴商品課19%關稅，對印度則祭出重稅50%，重創其出口。

以色列與伊朗

以色列與伊朗6月爆發12天交火，美國甚至轟炸伊朗3處核設施。川普隨後宣布促成停火，稱以色列依其要求召回戰機，並自誇「能摧毀核設施後結束戰爭」。

雖然美方斡旋角色獲得一定肯定，但停火前景未明；美伊核談判破裂，以色列視伊朗核計畫為生存威脅。美情報稱轟炸重創伊朗先進設施，但專家警告德黑蘭恐在其他地點重啟濃縮鈾作業。

柬埔寨與泰國

柬埔寨與泰國5月底爆發激烈衝突，造成42死、逾30萬人流離失所。川普以中止貿易談判威脅，並透過馬來西亞居中會談，促成暫時停火。他事後宣稱化解爭端，但批評者指出根源問題未解。

埃及與伊索比亞

埃及與伊索比亞並未陷入軍事衝突，衣索比亞的非洲最大水壩「文藝復興大壩」，引發下游國埃及與蘇丹憂心無水可用，兩國因而面臨外交僵局。川普2020年曾透露埃及威脅「炸掉該水壩」。

川普的外交手段迄今未見成效，衣索比亞預計9月正式啟用大壩，埃及與蘇丹依舊反對。

塞爾維亞與科索沃

川普6月27日聲稱，他曾阻止兩國爆發衝突，表示自己以「若開戰就無法與美國貿易」施壓，雙方才作罷。兩國因1990年代巴爾幹戰爭遺緒長期對立，近年緊張升高，但並未爆發戰爭。

牛津大學教授麥美倫（Margaret MacMillan）直言：「兩國並未開戰或交火，不存在需要結束的戰爭。」

衛報則描述，川普政府自詡擺平多場戰爭，但是相較之下，現實複雜得多。