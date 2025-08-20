北韓批南韓「兩面手法」 左手軍演右手示好

北韓領導人金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天指責南韓玩「兩面手法」，她抨擊南韓一面與美國舉行聯合軍事演習，一面試圖向北韓招手示好。

綜合法新社與路透社報導，不同於前任的強硬，南韓新任總統李在明對北韓的政策截然不同。他矢言「尊重」北韓政治體制並建立「軍事互信」，同時承諾尋求無條件對話。

即便如此，南韓仍於18日與美國進行年度聯合軍演，目的在面對來自北韓的潛在威脅。

李在明稱這些演習屬於「防衛性質」，並表示「目的並非升高緊張局勢」。

金與正透過官方性質的北韓中央通信社（KoreanCentral News Agency）發表聲明指出，南韓「再次以和解為幌子進行的最新聯合軍演，是在檢視新的聯合作戰計畫，目的在儘早消除我國核武與飛彈能力」。

金與正抨擊李在明及南韓政府：「這清楚表現首爾當局的兩面性格，他們其實是雙面人。」

她表示首爾「無法成為北韓外交夥伴」，李在明「不是那種能改變歷史進程的人」。

金與正表示：「他們（南韓）明知不可能實現，但喋喋不休地談論和平與雙方關係改善，因為他們別有用心，最終想把兩韓關係未能恢復的責任推給北韓。」

南韓聯合電視新聞台（YTN）報導，南韓總統府回應金與正的評論表示，南韓政府將開啟與北韓共同發展的新時代，最近的行動旨在促進南北韓的穩定與繁榮。