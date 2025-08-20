紐西蘭首例間諜定罪 軍人被判刑2年
一名紐西蘭軍人因企圖為外國勢力刺探情報，今天被軍事法庭判處兩年監禁。
法新社報導，這是紐西蘭史上第一樁間諜定罪案。
這名姓名未公開的軍人承認企圖從事間諜行為，懷著不當目的接觸電腦系統，並蓄意持有不合宜的出版品。
北巴麥斯頓（Palmerston North）附近的林頓軍營（Linton Military Camp）軍事法庭審理此案，得知這名軍人將軍事基地地圖和照片交給一名假扮成外國特工的臥底警察。
調查人員發現這名軍人持有白人至上主義者塔倫（Brenton Tarrant）2019年3月在基督城（Christchurch）清真寺殺害51名信徒的直播影片副本。
法庭得知，基督城攻擊案發生後，警方取締右翼極端團體，這名軍人是其中一名成員，因此成了嫌疑人，於2019年12月被逮捕。
根據檢方誦讀經過同意的摘要，紐西蘭政府在監控他的同時獲悉，這名軍人曾「與第3方聯絡，表明他是一名想要叛變的軍人」。
軍事法庭不公布這名軍人企圖合作的國家。
