涉嫌用成人玩具走私古柯鹼 秘魯女子峇里島被捕、最重恐面臨死刑

印尼峇里島警方表示，一名秘魯女子近日因涉嫌企圖走私古柯鹼被捕，手段包括使用成人玩具及藏於內衣中，另外還被控走私搖頭丸，已依嚴格的毒品法起訴；如果被判有罪，最重可能面臨死刑。

衛報報導，這名42歲女子僅以縮寫NS表明身分，12日從卡達飛抵峇里島國際機場，當局對她產生懷疑。峇里島警察緝毒組主任瑞迪安特（Radiant）在記者會上表示：「海關官員對她產生懷疑，並在諮詢警方後，對她進行進一步檢查。」

執法官員在NS藏於生殖器內的成人玩具以及內衣中，查獲1.4公斤古柯鹼，並指控她走私數十顆搖頭丸。

瑞迪安特表示，NS向警方供稱，她在4月透過暗網認識一名男子，接受他的雇用將毒品運送到印尼，報酬為2萬美元（新台幣約60.1萬元）。

印尼制定了世界上最嚴格的毒品法，峇里島法院7月才判處一名46歲阿根廷女子七年有期徒刑，原因是她被發現走私244克的古柯鹼，並將其用保險套包裹藏於生殖器內。印尼還有數十名販毒者等待死刑執行，包括一名因走私古柯鹼被判有罪的69歲英國女子。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885