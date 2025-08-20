傳敘利亞以色列外交官在巴黎會面 討論緩和局勢

快訊

中央社／ 大馬士革19日綜合外電報導

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，敘利亞外交部長今天在巴黎會見以色列外交代表團，討論「緩和局勢和不干涉敘利亞內政」等議題。

法新社引述「敘利亞新聞社」報導，這是美國斡旋的一系列會談的最新一場。

最近幾週，華盛頓一直在努力試圖解決敘利亞和黎巴嫩的安全問題，美國盟友以色列稱這些問題促其採取軍事行動。

儘管去年11月達成停火協議，以色列仍持續攻擊伊朗支持的真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩的目標。自去年獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）倒台以來，以色列占領了敘利亞領土並攻擊敘利亞各地的目標。

今天在巴黎舉行會晤之前，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）和以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）7月底曾在亞塞拜然首都巴庫（Baku）會晤，此前雙方也在巴黎舉行了另一次會面。

以色列和敘利亞1948年以來一直處於戰爭狀態，此次會談也討論了恢復1974年達成、在兩國之間建立緩衝區的「停止衝突協議」（The Agreement onDisengagement）。

「敘利亞新聞社」指出，「這些會談在美國斡旋下進行，是透過外交手段加強敘利亞安全與穩定、維護領土統一與完整所做努力的一環。」

