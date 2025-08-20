快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

馬尼拉日本遊客凶殺案 警方逮2嫌犯主謀為日人

中央社／ 馬尼拉19日電
15日2名日本遊客到馬尼拉市的馬拉迪區（Malate），遭歹徒趨近槍殺。菲律賓警方示意圖，非新聞事件圖。路透資料照
15日2名日本遊客到馬尼拉市的馬拉迪區（Malate），遭歹徒趨近槍殺。菲律賓警方示意圖，非新聞事件圖。路透資料照

兩名日本遊客上週在馬尼拉遭到槍殺，馬尼拉警方宣布，已逮捕3名嫌犯中的2人。初步調查顯示，主謀人在日本，以900萬披索（約新台幣474萬元）的代價買凶，全案可能與金錢糾紛有關。

15日晚上10時40分，2名日本遊客在導遊的陪同下，搭計程車到馬尼拉市的馬拉迪區（Malate），剛下車就遭1名歹徒趨近槍殺，另1名歹徒則趁亂取走受害人的隨身物品，之後共同騎機車逃逸。

受害人分別為41歲和52歲。

馬尼拉警局今天上午發布新聞稿表示，有2名涉案嫌犯已被逮捕，是一對兄弟，分別為62歲和50歲，已被控謀殺及盜竊等罪名；第3名嫌犯在逃。

馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）昨天下午在網路直播的記者會上宣布，這對兄弟當中，哥哥即事發時的導遊。

這兩名嫌犯被帶到記者會現場，全程蒙面。

馬拉迪警站站長薩里岡巴（Alfonso Saligumba III）說，初步調查顯示，主謀人在日本，以900萬披索的代價指使導遊行凶，背後動機可能是背叛或金錢糾紛。

菲律賓媒體曾報導，其中1名受害人的身上有龍樣刺青。

薩里岡巴說，兩名受害日本人每1、2個月就會來菲律賓一趟，經常光顧賭場。這次他們於14日抵達馬尼拉，主謀和嫌犯已事先擬好行凶計畫。

透過監視器畫面可以看到其中1名嫌犯到行凶現場勘查地形。

薩里岡巴補充，主謀與導遊本為舊識，主謀過去來菲律賓時，常會聘用這名導遊當司機。

另一方面，杜馬戈索在記者會上向受害人家屬致哀，也坦承此類案件將影響馬尼拉市的觀光和招商努力，但矢言全力破案，還受害人公道。

他表示，此案有更多內情，但目前仍在調查階段，不便對外公開。

馬拉迪區有許多酒吧及卡啦OK店，環境較為複雜。今年3月，一名韓國人同樣在此區一條暗巷遇害，4名嫌犯分乘兩輛機車開槍行凶。

導遊 日本 馬尼拉

延伸閱讀

吸引日本觀光客來台 觀光署強化台日鐵道旅遊交流

台灣青年馬尼拉之行 台商成功故事印象深

2日本遊客馬尼拉被槍殺 駐菲代表處籲台人注意安全

割頸少女、槍斃證人灌雙桶屍 主謀2度判死…今都認罪但不想死

相關新聞

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

美國總統川普近日在白宮記者會前，與法國總統馬克宏閒聊時自稱「普亭是為了我才談和」，這段話因忘了關麥克風而曝光，瞬間成為國...

馬尼拉日本遊客凶殺案 警方逮2嫌犯主謀為日人

兩名日本遊客上週在馬尼拉遭到槍殺，馬尼拉警方宣布，已逮捕3名嫌犯中的2人。初步調查顯示，主謀人在日本，以900萬披索（約...

涉嫌用成人玩具走私古柯鹼 秘魯女子峇里島被捕、最重恐面臨死刑

印尼峇里島警方表示，一名秘魯女子近日因涉嫌企圖走私古柯鹼被捕，手段包括使用成人玩具及藏於內衣中，另外還被控走私搖頭丸，已...

哈瑪斯接受新停火方案 等以色列回應

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一名高級成員十八日說，哈瑪斯已接受一項六十天停火方案。以色列將如何應對還不清楚；路透十九日引述兩名...

不滿美韓軍演 金正恩：迅速擴大核武

北韓領導人金正恩十八日要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。

「日本也希望做出貢獻」石破茂會比爾蓋茲 允供5.5億美元助疫苗普及

日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲等開發中國家的傳染病對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。