馬尼拉日本遊客凶殺案 警方逮2嫌犯主謀為日人
兩名日本遊客上週在馬尼拉遭到槍殺，馬尼拉警方宣布，已逮捕3名嫌犯中的2人。初步調查顯示，主謀人在日本，以900萬披索（約新台幣474萬元）的代價買凶，全案可能與金錢糾紛有關。
15日晚上10時40分，2名日本遊客在導遊的陪同下，搭計程車到馬尼拉市的馬拉迪區（Malate），剛下車就遭1名歹徒趨近槍殺，另1名歹徒則趁亂取走受害人的隨身物品，之後共同騎機車逃逸。
受害人分別為41歲和52歲。
馬尼拉警局今天上午發布新聞稿表示，有2名涉案嫌犯已被逮捕，是一對兄弟，分別為62歲和50歲，已被控謀殺及盜竊等罪名；第3名嫌犯在逃。
馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）昨天下午在網路直播的記者會上宣布，這對兄弟當中，哥哥即事發時的導遊。
這兩名嫌犯被帶到記者會現場，全程蒙面。
馬拉迪警站站長薩里岡巴（Alfonso Saligumba III）說，初步調查顯示，主謀人在日本，以900萬披索的代價指使導遊行凶，背後動機可能是背叛或金錢糾紛。
菲律賓媒體曾報導，其中1名受害人的身上有龍樣刺青。
薩里岡巴說，兩名受害日本人每1、2個月就會來菲律賓一趟，經常光顧賭場。這次他們於14日抵達馬尼拉，主謀和嫌犯已事先擬好行凶計畫。
透過監視器畫面可以看到其中1名嫌犯到行凶現場勘查地形。
薩里岡巴補充，主謀與導遊本為舊識，主謀過去來菲律賓時，常會聘用這名導遊當司機。
另一方面，杜馬戈索在記者會上向受害人家屬致哀，也坦承此類案件將影響馬尼拉市的觀光和招商努力，但矢言全力破案，還受害人公道。
他表示，此案有更多內情，但目前仍在調查階段，不便對外公開。
馬拉迪區有許多酒吧及卡啦OK店，環境較為複雜。今年3月，一名韓國人同樣在此區一條暗巷遇害，4名嫌犯分乘兩輛機車開槍行凶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言