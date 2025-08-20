馬尼拉日本遊客凶殺案 警方逮2嫌犯主謀為日人

兩名日本遊客上週在馬尼拉遭到槍殺，馬尼拉警方宣布，已逮捕3名嫌犯中的2人。初步調查顯示，主謀人在日本，以900萬披索（約新台幣474萬元）的代價買凶，全案可能與金錢糾紛有關。

15日晚上10時40分，2名日本遊客在導遊的陪同下，搭計程車到馬尼拉市的馬拉迪區（Malate），剛下車就遭1名歹徒趨近槍殺，另1名歹徒則趁亂取走受害人的隨身物品，之後共同騎機車逃逸。

受害人分別為41歲和52歲。

馬尼拉警局今天上午發布新聞稿表示，有2名涉案嫌犯已被逮捕，是一對兄弟，分別為62歲和50歲，已被控謀殺及盜竊等罪名；第3名嫌犯在逃。

馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）昨天下午在網路直播的記者會上宣布，這對兄弟當中，哥哥即事發時的導遊。

這兩名嫌犯被帶到記者會現場，全程蒙面。

馬拉迪警站站長薩里岡巴（Alfonso Saligumba III）說，初步調查顯示，主謀人在日本，以900萬披索的代價指使導遊行凶，背後動機可能是背叛或金錢糾紛。

菲律賓媒體曾報導，其中1名受害人的身上有龍樣刺青。

薩里岡巴說，兩名受害日本人每1、2個月就會來菲律賓一趟，經常光顧賭場。這次他們於14日抵達馬尼拉，主謀和嫌犯已事先擬好行凶計畫。

透過監視器畫面可以看到其中1名嫌犯到行凶現場勘查地形。

薩里岡巴補充，主謀與導遊本為舊識，主謀過去來菲律賓時，常會聘用這名導遊當司機。

另一方面，杜馬戈索在記者會上向受害人家屬致哀，也坦承此類案件將影響馬尼拉市的觀光和招商努力，但矢言全力破案，還受害人公道。

他表示，此案有更多內情，但目前仍在調查階段，不便對外公開。

馬拉迪區有許多酒吧及卡啦OK店，環境較為複雜。今年3月，一名韓國人同樣在此區一條暗巷遇害，4名嫌犯分乘兩輛機車開槍行凶。