盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

美國總統川普近日在白宮記者會前，與法國總統馬克宏閒聊時自稱「普亭是為了我才談和」，這段話因忘了關麥克風而曝光，瞬間成為國際焦點。美聯社盤點歷來「忘關麥」的名場面：美前總統雷根曾在冷戰高峰開玩笑說「5分鐘後轟炸蘇聯」引發風波，普亭也曾因揶揄以色列領袖的性醜聞而惹議。

紐約媒體顧問麥高恩（Bill McGowan）指出，領導人意外被錄下的發言，往往比公開講稿更能揭露真實面貌，「這才是他們真正的想法，沒有經過公關過濾」。

冷戰時期，1984年美國總統雷根在廣播測試時，戲稱「五分鐘後轟炸蘇聯」，結果音訊外流，讓當時緊繃的美蘇關係更添火藥味。2006年，俄羅斯總統普亭在克宮接待以色列總理歐麥特時，拿時任以色列總統卡察夫的性醜聞開玩笑，稱對方「很能幹，同時與10個女人周旋」，兩人接著大笑，引發國際撻伐，最後克宮澄清是「翻譯與語境誤會」。

2012年，美國總統歐巴馬在首爾與俄羅斯總統麥維德夫會談時，被收音到「等我連任後，這件事會有更多彈性」，這件事指的是在東歐部署飛彈防禦系統，此話立刻遭共和黨對手痛批「向克宮示弱」。2010年，拜登在歐巴馬簽署健保法案時小聲說了句「這是件他X的大事」，卻被麥克風完整收錄。

2022年，紐西蘭總理阿爾登也在議會被聽到抱怨反對黨領袖是「傲慢的混蛋」；2005年，法國總統席哈克在峰會飯桌上嫌棄英國料理「只比芬蘭好一點」，惹怒兩國；英國國王查理三世則因2022年繼位後簽署文件時，因鋼筆漏墨脫口「受不了這支爛筆」，影片被瘋傳。

但若要說到「最具代表性的忘關麥事件」，恐怕還是川普。2016年大選最後關頭，美媒公開一段2005年的舊錄音，裡頭的川普不知麥克風開著，大談自己如何「親吻、撫摸甚至試圖與不是妻子的女人發生性行為」，並誇口「當你是明星，她們就讓你為所欲為」。這番言論一度引發選情危機，最後川普道歉，競選團隊則淡化為男人間的玩笑話。