快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普近日在白宮記者會前，與法國總統馬克宏閒聊時自稱「普亭是為了我才談和」，這段話因忘了關麥克風而曝光，瞬間成為國際焦點。歐新社
美國總統川普近日在白宮記者會前，與法國總統馬克宏閒聊時自稱「普亭是為了我才談和」，這段話因忘了關麥克風而曝光，瞬間成為國際焦點。歐新社

美國總統川普近日在白宮記者會前，與法國總統馬克宏閒聊時自稱「普亭是為了我才談和」，這段話因忘了關麥克風而曝光，瞬間成為國際焦點。美聯社盤點歷來「忘關麥」的名場面：美前總統雷根曾在冷戰高峰開玩笑說「5分鐘後轟炸蘇聯」引發風波，普亭也曾因揶揄以色列領袖的性醜聞而惹議。

紐約媒體顧問麥高恩（Bill McGowan）指出，領導人意外被錄下的發言，往往比公開講稿更能揭露真實面貌，「這才是他們真正的想法，沒有經過公關過濾」。

冷戰時期，1984年美國總統雷根在廣播測試時，戲稱「五分鐘後轟炸蘇聯」，結果音訊外流，讓當時緊繃的美蘇關係更添火藥味。2006年，俄羅斯總統普亭在克宮接待以色列總理歐麥特時，拿時任以色列總統卡察夫的性醜聞開玩笑，稱對方「很能幹，同時與10個女人周旋」，兩人接著大笑，引發國際撻伐，最後克宮澄清是「翻譯與語境誤會」。

2012年，美國總統歐巴馬在首爾與俄羅斯總統麥維德夫會談時，被收音到「等我連任後，這件事會有更多彈性」，這件事指的是在東歐部署飛彈防禦系統，此話立刻遭共和黨對手痛批「向克宮示弱」。2010年，拜登在歐巴馬簽署健保法案時小聲說了句「這是件他X的大事」，卻被麥克風完整收錄。

2022年，紐西蘭總理阿爾登也在議會被聽到抱怨反對黨領袖是「傲慢的混蛋」；2005年，法國總統席哈克在峰會飯桌上嫌棄英國料理「只比芬蘭好一點」，惹怒兩國；英國國王查理三世則因2022年繼位後簽署文件時，因鋼筆漏墨脫口「受不了這支爛筆」，影片被瘋傳。

但若要說到「最具代表性的忘關麥事件」，恐怕還是川普。2016年大選最後關頭，美媒公開一段2005年的舊錄音，裡頭的川普不知麥克風開著，大談自己如何「親吻、撫摸甚至試圖與不是妻子的女人發生性行為」，並誇口「當你是明星，她們就讓你為所欲為」。這番言論一度引發選情危機，最後川普道歉，競選團隊則淡化為男人間的玩笑話。

美國 川普 歐巴馬

延伸閱讀

川普上任美媒變動 自由派MSNBC新聞頻道更名

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

外媒報導：美俄烏三方會談可能在布達佩斯舉行

英、德、法擬部署烏克蘭 川普：美國不會派出軍隊

相關新聞

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

美國總統川普近日在白宮記者會前，與法國總統馬克宏閒聊時自稱「普亭是為了我才談和」，這段話因忘了關麥克風而曝光，瞬間成為國...

哈瑪斯接受新停火方案 等以色列回應

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一名高級成員十八日說，哈瑪斯已接受一項六十天停火方案。以色列將如何應對還不清楚；路透十九日引述兩名...

不滿美韓軍演 金正恩：迅速擴大核武

北韓領導人金正恩十八日要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。

「日本也希望做出貢獻」石破茂會比爾蓋茲 允供5.5億美元助疫苗普及

日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲等開發中國家的傳染病對...

南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返

南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北...

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。