快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

加航空服員4天罷工落幕 航班將逐步恢復正常

中央社／ 蒙特婁／多倫多19日綜合外電報導

加拿大航空公司工會空服員今天與資方達成協議，為加航機組人員40年來第一場罷工行動劃下句點。這場持續4天的罷工行動打亂了數十萬名旅客的旅行計畫。

路透社報導，加航（Air Canada）是加拿大規模最大的航空公司，單日服務約13萬名旅客。這場罷工行動導致該公司撤回第3季及全年財測預期。

加航表示，公司今天稍晚會逐步恢復營運，要全面復飛可能需要一週以上時間。工會方面也表示，它們已經完成與加航及其廉航業者加拿大紅色航空（AirCanada Rouge）的調解程序。

加拿大公共服務雇員工會（Canadian Union of PublicEmployees）在臉書（Facebook）貼文表示：「罷工已經結束。我們達成一份臨時協議，將提交給各位。」

加航表示，接下來7到10天有部分航班會被取消，直到班表恢復穩定，受到影響的旅客可以選擇退票、旅遊抵用金或改訂其他航空公司的航班。

加航執行副總裁兼營運長納斯爾（Mark Nasr）向加拿大廣播公司（CBC）表示，目前有5000名員工正在協助旅客重新訂票，安排搭乘加航及其他約120家航空公司的航班。

加航空服員與公司合約談判破裂後，16日起發動罷工，要求資方加薪並為登機期間的無償地勤工作提供補償。

協商的細節並未立即對外公布，不過工會表示，無薪工作問題已獲解決。加航空服員過去幾個月來一直主張，新合約應涵蓋協助旅客登機等地勤作業的薪資。

過去2年，勞動市場緊縮下，航太、建築、航空和鐵路等產業的工會紛紛要求雇主調漲薪資、改善工作條件並提供更好的福利。

儘管許多乘客支持空服員的訴求，但對航班取消的不滿情緒同樣與日俱增。

罷工 加拿大

延伸閱讀

頂大華語教師持「三個月一聘」違法定期契約 工會籲改善否則將檢舉

加航空服員罷工癱瘓航班 政府強制仲裁介入

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

加航空服員罷工 美旅客轉機受影響 周末起全面停飛

相關新聞

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

美國總統川普近日在白宮記者會前，與法國總統馬克宏閒聊時自稱「普亭是為了我才談和」，這段話因忘了關麥克風而曝光，瞬間成為國...

哈瑪斯接受新停火方案 等以色列回應

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一名高級成員十八日說，哈瑪斯已接受一項六十天停火方案。以色列將如何應對還不清楚；路透十九日引述兩名...

不滿美韓軍演 金正恩：迅速擴大核武

北韓領導人金正恩十八日要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。

「日本也希望做出貢獻」石破茂會比爾蓋茲 允供5.5億美元助疫苗普及

日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲等開發中國家的傳染病對...

南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返

南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北...

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。