加航空服員4天罷工落幕 航班將逐步恢復正常

加拿大航空公司工會空服員今天與資方達成協議，為加航機組人員40年來第一場罷工行動劃下句點。這場持續4天的罷工行動打亂了數十萬名旅客的旅行計畫。

路透社報導，加航（Air Canada）是加拿大規模最大的航空公司，單日服務約13萬名旅客。這場罷工行動導致該公司撤回第3季及全年財測預期。

加航表示，公司今天稍晚會逐步恢復營運，要全面復飛可能需要一週以上時間。工會方面也表示，它們已經完成與加航及其廉航業者加拿大紅色航空（AirCanada Rouge）的調解程序。

加拿大公共服務雇員工會（Canadian Union of PublicEmployees）在臉書（Facebook）貼文表示：「罷工已經結束。我們達成一份臨時協議，將提交給各位。」

加航表示，接下來7到10天有部分航班會被取消，直到班表恢復穩定，受到影響的旅客可以選擇退票、旅遊抵用金或改訂其他航空公司的航班。

加航執行副總裁兼營運長納斯爾（Mark Nasr）向加拿大廣播公司（CBC）表示，目前有5000名員工正在協助旅客重新訂票，安排搭乘加航及其他約120家航空公司的航班。

加航空服員與公司合約談判破裂後，16日起發動罷工，要求資方加薪並為登機期間的無償地勤工作提供補償。

協商的細節並未立即對外公布，不過工會表示，無薪工作問題已獲解決。加航空服員過去幾個月來一直主張，新合約應涵蓋協助旅客登機等地勤作業的薪資。

過去2年，勞動市場緊縮下，航太、建築、航空和鐵路等產業的工會紛紛要求雇主調漲薪資、改善工作條件並提供更好的福利。

儘管許多乘客支持空服員的訴求，但對航班取消的不滿情緒同樣與日俱增。