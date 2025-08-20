法擬承認巴勒斯坦國 納坦雅胡控馬克宏煽動反猶

快訊

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

法國因計劃9月承認巴勒斯坦國而與以色列爆發爭議，以色列總理納坦雅胡今天指控法國總統馬克宏煽動「反猶主義」，使雙邊齟齬升溫至危機等級。

法新社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee）反擊直指納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的指控「惡劣」且「不正確」，並說：「此時此刻所需的是嚴肅與負責的態度，而非混淆視聽和操弄事實。」

納坦雅胡是致函馬克宏（Emmanuel Macron）時做出上述指控，根據法新社所見，納坦雅胡在信中指控，自馬克宏7月宣布將於9月承認巴勒斯坦國之後，法國境內反猶情緒「激增」。

信中，納坦雅胡告訴馬克宏說：「您在承認巴勒斯坦國的呼聲，相當於在反猶這個火苗上澆油。這並非外交手段，這是姑息主義。這是在獎勵（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）的恐怖行徑，加深了哈瑪斯拒絕釋放人質的意志，讓這些威脅法國猶太人的人更膽大妄為，並煽動貴國街頭的仇猶情緒。」

以色列與哈瑪斯近2年前在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，有愈來愈多國家承認巴勒斯坦國，法國即將成為其中之一。

根據法新社統計，聯合國193個會員國，法國等至少145國承認或打算承認巴勒斯坦國。

在回應納坦雅胡的反猶指控時，艾里賽宮表示法國「向來且永遠都會保護自己的猶太公民」，並說總統府對納坦雅胡信中所提指控「絕不會置之不理」。

法國是擁有歐洲最大猶太社群的國家。根據法國內政部統計，境內通報的反猶事件從2022年的436件激增至2023年的1676件，但去年下滑至1570件。

