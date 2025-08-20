東南亞最大展覽中心落成 越南盼提升國際影響力

河內郊外的越南國家展覽會議中心正式開幕，越共總書記蘇林等人親自出席，場面盛大，為80週年國慶系列活動拉開序幕。展館總占地逾90公頃，為東南亞最大、全球前10展覽中心，也昭示越南提升國際影響力的企圖。

位於河內西北郊15公里的越南國家展覽會議中心（VEC）19日舉辦剪綵儀式，越共總書記蘇林（ToLam）、越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、前總理阮晉勇（Nguyen Tan Dung）都出席開幕典禮。

這座最新的越南展覽會議中心總面積逾90公頃、室內展覽面積逾30公頃，號稱東南亞最大的展覽中心，也躋身全球前10大。

展覽中心趕在9月2日越南80週年國慶前夕開幕，也為越南國慶一系列活動拉開正式序幕。

典禮不僅在河內展覽中心前舉行，多處地方官員也為盛事齊聚各地，並現場連線、遠端致詞，慎重程度可見一斑。

范明正在現場致詞時表示，這些工程對越南國家戰略基礎設施，具有「扭轉現狀，轉變情勢」的意義，特別是高鐵、核電廠及高科技中心等工程。

「我們堅信，憑藉非凡的努力，將能創造出具有特殊意義的成就，引領越南民族邁向榮耀，與世界強國並駕齊驅，實現胡志明生前的期望」。他並指出，今年12月19日將再啟動一系列新工程，以慶祝越南共產黨第14屆全國黨代會召開。

越南建設部長陳宏明（Tran Hong Minh）則指出，2021到2025年間，越南將基礎設施建設視為國家關鍵戰略，以為蓬勃經濟發展奠基。近來，越南政府與民間合作，於全國共啟動250項專案，包括建設高速公路、增設陸海空運工程及興建社會住宅等城鄉建設。

在2小時30分的儀式中，建設主辦方VinGroup播放為慶祝獨立日所推動的6大工程影片，包括位於海防剛啟用的皇家橋（Royal Bridge）、西寧（Tay Ninh）永續新市鎮、河靜（Ha Tinh）剛動工的工業園區等，還有當地民眾現身說法的橋段。

儀式結束後，蘇林、范明正等人進入展館參觀並欣賞機器人舞蹈表演，大批媒體跟拍。

展覽中心56公尺高的穹頂，由2萬4000噸鋼材打造，為一般安全規格的2倍。天花板為透明建材，利用自然光線，蘇林等人對成果似頗為滿意。

展覽中心設計獨特，主入口靈感來自於越南傳說中的金龜神（Kim Quy）。越南傳說中，龜神協助建造今位於河內郊區的古螺城，象徵力量與長存。建築整體俯瞰也為神龜形狀，據信此中心將成為全球最大環型展覽館。

除主展館外，還有公園、湖泊、美食街，以及東、南、西、北廣場4大室外展覽活動空間，其中北廣場據稱可容納5萬人。

整個建築群僅花不到10個月時間建成，然在啟用儀式當天，展館內部仍有部分區域尚未竣工，且正如火如荼為接下來的國慶80週年紀念文物特展進行趕工。

透過建設全東南亞最大的越南國家展覽會議中心，政府希望成為經貿與文化交流中心，並藉此昭示越南的經濟成長及提升國際影響力的企圖。