快訊

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人

義大利人道援助加薩 軍機空投逾100噸物資

中央社／ 羅馬19日專電

為緩解加薩走廊嚴峻人道局勢，義大利國防部發動的「團結之路行動二」（Solidarity Path Operation 2）今天執行完畢，透過9次空投，共計向加薩走廊投遞超過100噸基本救援物資。

義大利國防部今天發布新聞稿與影片，部長克羅塞托（Guido Crosetto）指出，這次行動是為了減輕加薩人民飽受戰爭的苦難，「這還不夠，我們還需要做更多，特別是幫助加薩平民，他們不應被與武裝組織哈瑪斯（Hamas）混淆」。

以哈戰爭爆發長達22個月，居中斡旋的卡達19日表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）已同意加薩停火方案，且與稍早以色列接受的版本「幾乎完全一致」。

克羅塞托強調，停火是必要的，且必須保證援助物資的自由和安全，包括透過陸路援助，並需確保有效透明的管理，以防捐助物資淪為恐怖分子的工具；他表示義大利支持一切有助持久停火的努力。

「團結之路行動二」是由義大利國防部發起的加薩人道援助任務，與約旦皇家空軍合作執行，旨在建立約旦與加薩走廊間的空運通道，為當地平民提供援助，特別針對最偏遠、最難抵達的地區空投物資。

義大利國防部指出，自加薩危機爆發後即啟動一項東方計畫（Levante），各軍種皆積極投入加薩人道援助，包括義大利海軍醫療艦火山號（Vulcano）首次前往加薩附近國際水域，為眾多傷者提供治療；義大利陸軍透過「加薩空橋倡議」（Air-Bridge for Gaza），以直升機投遞藥品、醫療物資到災區。

義大利國防部指出，義國空軍執行人道航班，將加薩地區受傷或重病的兒童及家人送往義大利照護；義大利憲兵則參與在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）的歐盟邊境協助任務團（EUBAM），幫助維持加薩與埃及邊境通道暢行無阻，確保平民過境安全性。

義大利 國防部 加薩走廊

延伸閱讀

巴勒斯坦：哈瑪斯收到加薩休戰新提案 「停火60天、分2批釋人質」

哈瑪斯官員：已接受加薩新停火方案

特拉維夫大型集會籲讓人質回家 以軍仍堅持推進加薩攻勢

以色列軍方：推進下一階段加薩攻勢

相關新聞

哈瑪斯接受新停火方案 等以色列回應

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一名高級成員十八日說，哈瑪斯已接受一項六十天停火方案。以色列將如何應對還不清楚；路透十九日引述兩名...

不滿美韓軍演 金正恩：迅速擴大核武

北韓領導人金正恩十八日要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。

「日本也希望做出貢獻」石破茂會比爾蓋茲 允供5.5億美元助疫苗普及

日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲等開發中國家的傳染病對...

南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返

南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北...

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

痛斥美國威脅！委內瑞拉總統放話「動員450萬民兵」因應

美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。