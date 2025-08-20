義大利人道援助加薩 軍機空投逾100噸物資

為緩解加薩走廊嚴峻人道局勢，義大利國防部發動的「團結之路行動二」（Solidarity Path Operation 2）今天執行完畢，透過9次空投，共計向加薩走廊投遞超過100噸基本救援物資。

義大利國防部今天發布新聞稿與影片，部長克羅塞托（Guido Crosetto）指出，這次行動是為了減輕加薩人民飽受戰爭的苦難，「這還不夠，我們還需要做更多，特別是幫助加薩平民，他們不應被與武裝組織哈瑪斯（Hamas）混淆」。

以哈戰爭爆發長達22個月，居中斡旋的卡達19日表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）已同意加薩停火方案，且與稍早以色列接受的版本「幾乎完全一致」。

克羅塞托強調，停火是必要的，且必須保證援助物資的自由和安全，包括透過陸路援助，並需確保有效透明的管理，以防捐助物資淪為恐怖分子的工具；他表示義大利支持一切有助持久停火的努力。

「團結之路行動二」是由義大利國防部發起的加薩人道援助任務，與約旦皇家空軍合作執行，旨在建立約旦與加薩走廊間的空運通道，為當地平民提供援助，特別針對最偏遠、最難抵達的地區空投物資。

義大利國防部指出，自加薩危機爆發後即啟動一項東方計畫（Levante），各軍種皆積極投入加薩人道援助，包括義大利海軍醫療艦火山號（Vulcano）首次前往加薩附近國際水域，為眾多傷者提供治療；義大利陸軍透過「加薩空橋倡議」（Air-Bridge for Gaza），以直升機投遞藥品、醫療物資到災區。

義大利國防部指出，義國空軍執行人道航班，將加薩地區受傷或重病的兒童及家人送往義大利照護；義大利憲兵則參與在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）的歐盟邊境協助任務團（EUBAM），幫助維持加薩與埃及邊境通道暢行無阻，確保平民過境安全性。