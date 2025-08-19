大陸異議藝術家艾未未訪烏 深入哈爾科夫前線引關注

快訊

中央社／ 哈爾科夫19日專電

中國異議藝術家艾未未近日低調訪問烏克蘭，現身哈爾科夫北部前線，與投身烏軍作戰的俄羅斯異議人士合影，相關行動引發烏克蘭媒體關注報導。

烏克蘭媒體 Obozrevatel 刊出多張照片，據稱由俄籍行動藝術家暨前俄羅斯獨立媒體 Mediazona 發行人韋齊洛夫（Pyotr Verzilov）於社群平台發布。畫面中可見艾未未與韋齊洛夫一同身穿迷彩防彈背心、頭戴鋼盔，場景疑似位於烏東作戰區安全屋；另一張照片中，艾未未身著印有「憲章」字樣的T恤，為烏克蘭國民衛隊第13作戰旅「憲章旅」標誌。

韋齊洛夫在貼文中形容艾未未為「當代最重要的藝術家之一、世界文化的支柱、當代藝術的象徵」，並指其深入哈爾科夫北部的戰地前線，展現「聰明、大膽與勇敢」。

韋齊洛夫長期批評俄國總統普亭（Vladimir Putin）政權，曾為俄羅斯獨立媒體發行人，亦為知名抗議龐克團體「暴動小貓」（Pussy Riot）成員之一，先前疑似遭俄國情報單位下毒。俄烏戰爭爆發後，他前往烏克蘭拍攝紀錄片，後加入烏軍服役。

中央社記者向「憲章旅」發言人查詢，發言人確認艾未未曾經到訪，並與他們的單位接觸。

艾未未此次訪烏早有端倪，他自8月7日起便在個人社群平台發布多張在烏生活照。根據目前公開資訊，艾未未將於9月14日在基輔國家展覽中心（VDNG）文化館舉辦藝術展，主題聚焦戰爭與和平。

艾未未長期關注社會議題，曾於2017年推出紀錄片「人流」，走訪23國記錄全球難民危機，並於中國拍攝多部公民行動題材紀錄片。

此外，英國知名街頭藝術家班克西（Banksy）曾於2022年戰爭初期造訪烏克蘭，在首都基輔及鄰近地區創作多幅壁畫，包括在曾遭俄軍占領的博羅江卡（Borodyanka）城鎮廢墟牆面上繪製倒立體操選手的塗鴉，引發國際矚目。

