不滿美韓軍演 金正恩：迅速擴大核武

聯合報／ 國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩十八日要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。

北韓官媒朝中社引述金正恩的話報導：「美國與南韓加強軍事聯繫和誇耀武力，是他們意圖挑起戰爭最明顯的表現。」

金正恩說：「當前情況要求我們應積極快速地改變現有的軍事理論和實踐，並迅速擴大核武化。」

金正恩巡視海軍驅逐艦「崔賢號」聽取有關船艦的武器系統報告時，作上述表示。

朝中社說，金正恩對這項「使海軍高科技化和核武化的重大任務」按計畫推進表示滿意。

美國和南韓十八日展開年度聯合軍演，目的在因應擁核北韓的潛在威脅。

美國軍方聲明表示，為期十一天的演習包括「多項大規模實彈訓練」。美軍稱此演習是「以防禦為導向的演習」。

南韓統一部十九日就金正恩前一天譴責韓美「乙支自由護盾」聯合軍演一事表示，韓方重申，韓美舉行聯演絕無攻擊北韓或加劇朝鮮半島緊張局勢的意圖。

統一部官員指出，韓美聯合軍演是旨在捍衛國民生命與安全的防禦性聯演。對於金正恩出面直接譴責韓美聯演，該官員表示，統一部認為，金正恩是重申北韓勞動黨中央委員會副部長金與正此前就韓美聯演表明的立場。

北韓 核武 金正恩

相關新聞

「日本也希望做出貢獻」石破茂會比爾蓋茲 允供5.5億美元助疫苗普及

日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲等開發中國家的傳染病對...

哈瑪斯接受新停火方案 等以回應

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一名高級成員十八日說，哈瑪斯已接受一項六十天停火方案。以色列將如何應對還不清楚；路透十九日引述兩名...

不滿美韓軍演 金正恩：迅速擴大核武

北韓領導人金正恩十八日要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。

南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返

南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北...

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

痛斥美國威脅！委內瑞拉總統放話「動員450萬民兵」因應

美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將...

