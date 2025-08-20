不滿美韓軍演 金正恩：迅速擴大核武

北韓領導人金正恩十八日要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。

北韓官媒朝中社引述金正恩的話報導：「美國與南韓加強軍事聯繫和誇耀武力，是他們意圖挑起戰爭最明顯的表現。」

金正恩說：「當前情況要求我們應積極快速地改變現有的軍事理論和實踐，並迅速擴大核武化。」

金正恩巡視海軍驅逐艦「崔賢號」聽取有關船艦的武器系統報告時，作上述表示。

朝中社說，金正恩對這項「使海軍高科技化和核武化的重大任務」按計畫推進表示滿意。

美國和南韓十八日展開年度聯合軍演，目的在因應擁核北韓的潛在威脅。

美國軍方聲明表示，為期十一天的演習包括「多項大規模實彈訓練」。美軍稱此演習是「以防禦為導向的演習」。

南韓統一部十九日就金正恩前一天譴責韓美「乙支自由護盾」聯合軍演一事表示，韓方重申，韓美舉行聯演絕無攻擊北韓或加劇朝鮮半島緊張局勢的意圖。

統一部官員指出，韓美聯合軍演是旨在捍衛國民生命與安全的防禦性聯演。對於金正恩出面直接譴責韓美聯演，該官員表示，統一部認為，金正恩是重申北韓勞動黨中央委員會副部長金與正此前就韓美聯演表明的立場。