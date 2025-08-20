哈瑪斯接受新停火方案 等以回應

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一名高級成員十八日說，哈瑪斯已接受一項六十天停火方案。以色列將如何應對還不清楚；路透十九日引述兩名官員報導，以色列正檢視哈瑪斯對該停火方案的回應。

英國廣播公司（ＢＢＣ）十八日報導，一名哈瑪斯高階成員說，在開羅的哈瑪斯代表團十七日從埃及、卡達等調停方收到最新停火提案。哈瑪斯高官奈姆十八日在臉書發文，「哈瑪斯已提交回應，同意調停方新方案」。哈瑪斯消息人士告訴法新社，哈瑪斯未要求修改。

ＢＢＣ指出，該方案是基於美國中東特使威科夫六月提出的框架，包括在最初六十天休兵期間，哈瑪斯將分兩批釋放剩餘五十名以色列人質的約一半，並進行永久停火談判。一名哈瑪斯官員向路透說，方案包括以色列釋放兩百名巴人囚犯和未確定人數的婦孺巴囚，換取釋放十名存活人質並歸還十八具人質遺體。據信目前有廿名人質存活。

哈瑪斯同意新停火方案的消息傳出後，以色列總理內唐亞胡發布影片，未直接回應此事，但說哈瑪斯給人的印象是，他們正承受巨大壓力。內唐亞胡上周說，只會接受一口氣釋放所有人質的協議。

美國總統川普十八日在自創社群媒體真實社群發文說，只有對抗並摧毀哈瑪斯，才能見到剩餘人質返家，「這愈快發生，成功機會就愈高」。

埃及表示，埃及和卡達已將新方案提交給以色列，「現在球在以色列手上」。熟悉談判情況的巴勒斯坦消息人士說，調停方預料將宣布達成協議，並敲定恢復談判的日期，還說他們將提供保證，確保協議落實並尋求永久解決方案。

以色列八月稍早已批准控制加薩北部加薩市的計畫，官員曾稱這可能需要數周才開始，保留停火可能。但路透引述目擊者說，以軍戰車十八日推進到加薩市的「沙布拉」郊區。以軍總參謀長薩米說，以色列正處於加薩戰爭的轉折點，聚焦在加薩市加強打擊哈瑪斯。

以哈上一輪間接停火談判七月底以僵局收場，雙方就談崩互相指責。以色列稱哈瑪斯若釋放所有人質並解除武裝，就同意停火，但哈瑪斯拒絕在巴勒斯坦建國前放下武器。以色列已掌控加薩七成五地區，以國軍方曾警告擴大攻勢恐危及剩餘人質並讓以軍陷入漫長致命的游擊戰。

自以哈前年十月開戰以來，加薩已逾六點二萬人被殺，哈瑪斯領導的武裝分子則殺害約一千二百人、綁架二五一名人質。聯合國與援助機構也警告加薩正發生饑荒；加薩衛生部十八日說，過去一天又有五人死於營養不良和飢餓，開戰以來這類死因的死者達二六三人，一一二人為孩童。