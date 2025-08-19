日2026年防衛預算擬編1.8兆創新高 大量引進無人機

日本防衛省（國防部）本月底將彙整2026年度原始概算要求（預算申請），擬編列8兆8000萬日圓（約新台幣1兆8260億元），創新高。新年度預算將編列大量引進無人機的採購費。

日本共同社報導，這將是日本主張徹底強化防衛力整備計畫的第4年，為了提升運用無人機的攻擊與偵察能力，新年度預算將編列大量引進人無機的採購費。

日本政府的方針是到2027年度為止的5年之間的防衛費總計投入43兆日圓。依此方針，2023年度原始預算約6兆8000億日圓、2024年度大漲為7兆9000億日圓。2026年度的原始預算考慮編列8兆8000萬日圓，高於2025年度的約8兆7000億日圓，創新高。

日本政府設立目標，到了2027年度，防衛費與相關經費總計將達到2022年度國內生產毛額（GDP）的2%，2025年度達到GDP的約1.8%。

日本政府將利用無人機，將此視為強化防衛力的七大支柱之一的「無人裝備品防衛能力」，認為運用無人機可降低戰鬥人員的損傷，計畫到2027年度的5年之內投入約1兆日圓；到2025年度為止，累計投入約4000億日圓。

因自衛隊員持續未達招募名額，防衛省考慮在概算要求（預算申請）中編列改善自衛隊員待遇的相關經費。