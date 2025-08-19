快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

「日本也希望做出貢獻」石破茂會比爾蓋茲 允供5.5億美元助疫苗普及

中央社／ 東京19日專電
日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲等開發中國家的傳染病對策交換意見。 歐新社
日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲等開發中國家的傳染病對策交換意見。 歐新社

日本首相石破茂今天與來訪的微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲在首相官邸會面，就非洲開發中國家傳染病對策交換意見，日本今後5年最多可望資助5億5000萬美元給促進疫苗普及的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂下午在首相官邸（行政中心）接見比爾．蓋茲（Bill Gates）。對於蓋茲致力於非洲等開發中國家的傳染病對策一事，石破表達敬意，並表示「日本也希望做出貢獻」。

對於全球疫苗免疫聯盟（GAVI）致力於在非洲等開發中國家推動疫苗普及一事，石破茂表示，日本政府今後最多將提供5億5000萬美元予以協助。

石破進一步表示，在橫濱市舉行的東京非洲發展國際會議（Tokyo International Conference on AfricanDevelopment，TICAD）明天開幕，日本政府希望對拯救非洲孩童性命的計畫做出貢獻。

與石破會談後，蓋茲對媒體表示，「與石破首相就全球衛生課題進行了意見交換，日本非常重視這個問題」，日本有很多技術革新的新產品，期待有助於非洲的衛生改善。

蓋茲成立基金會進行有關疾病及貧困等的國際支援，並支持全球疫苗免疫聯盟（GAVI）的活動，協助推動非洲等開發中國家的孩童預防接種疫苗。

