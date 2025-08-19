哈瑪斯同意加薩停火 卡達：內容幾與以色列版本一致

快訊

中央社／ 杜哈19日綜合外電報導

以哈戰爭居中斡旋的卡達今天表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）同意的加薩停火方案，與稍早以色列點頭接受的版本「幾乎完全一致」。

法新社報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示，哈瑪斯針對停火協議給出「非常正面的回應，而且其內容確實幾乎與以色列先前同意的版本完全一致」，但他並未詳述哈瑪斯接受的提案和先前版本有何不同。

加薩戰爭爆發22個月以來，卡達、埃及與美國一直致力斡旋停火，但除了2次短暫休兵，相關談判一直未能終結衝突。

繼埃及和卡達調解人員在埃及首都開羅的一番努力後，哈瑪斯昨天表示已接受新版停火方案，這讓停戰協議重燃希望。

在卡達首都杜哈舉行的上一輪談判於7月破局，當時以色列同意停火提案，後來又拒絕哈瑪斯所提的修訂條件。

安薩里指出：「我們不能宣稱已經有所突破，但我們會正面看待最新情況。」

「我們處在人道主義關鍵時刻，如果現在不能達成協議，我們將面臨前所未見的人道主義浩劫。」

近月來的談判主要聚焦在先前由美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）所提、為期60天的初步停火框架，以及分階段釋放哈瑪斯扣押的以色列人質。

安薩里證實，當前的方案包含停火2個月以及允許人道救援物資進入加薩的條款。

