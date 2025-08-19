快訊

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

緬甸軍政府掐游擊隊資金來源 關閉泰緬邊境貿易關卡

中央社／ 仰光19日綜合外電報導

緬甸軍政府矢言在12月舉行國會大選前，遏制為反對派武裝團體提供資金的黑市之後，緬甸與泰國最繁忙的貿易邊境關卡自昨天起關閉。

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，連結緬甸克倫邦（Karen State）米瓦迪（Myawaddy）及泰國美索（Mae Sot）的「泰國－緬甸2號友誼大橋」（Thailand-Myanmar No. 2 Friendship Bridge）自昨天上午起暫時關閉。

根據泰國「民族報」（The Nation），該邊境關卡禁止所有大型車輛及商業貨物通行，但行人跟小型地方性商業活動仍可流通。

法新社報導，這座大橋由緬甸軍方掌控，根據泰國海關數據，泰緬兩國每月取道此橋的貿易額超過1億2000萬美元。

在連接該邊境關卡與緬甸商業之都仰光（Yangon）的公路沿線，緬甸政府軍正與大批游擊隊進行內戰。這些游擊隊利用收益頗豐的收費站為戰事籌資。

緬甸軍方誓言在12月28日國會大選前，強力打擊資助其對手的非法貿易活動。然而，重啟選舉的決定被國際批評為美化持續軍事統治的手段。

一位駐紮邊境的泰國安全事務消息人士不具名透露，緬甸軍政府已「制定規則，使少數族群處境不利，並試圖阻止他們賺錢或獲益」。

緬甸 泰國 大選

延伸閱讀

亞洲青少棒賽／中華隊18比0扣倒泰國 攜手日韓菲晉複賽

泰刺激觀光 第4季起試行旅客加密幣換泰銖 為期18個月

移工逾期未歸遭警攔查 1男拔腿狂奔、1女跳下北港大橋

泰將准旅客用加密幣換泰銖

相關新聞

南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返

南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北...

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

痛斥美國威脅！委內瑞拉總統放話「動員450萬民兵」因應

美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將...

巴勒斯坦：哈瑪斯收到加薩休戰新提案 「停火60天、分2批釋人質」

近期以色列針對加薩走廊的攻擊持續升級，18日的攻擊造成至少17人死亡，而鄰近的埃及則宣布將持續推動該地區達成停火。與此同...

北韓度假村施工黑幕 工人曾1天勞動21小時、女工遭性侵

北韓領導人金正恩想要打造觀光王國，7月首度開放「北韓版貝尼多爾姆」元山葛麻度假區（Wonsan Kalma resort...

澳洲撤銷以色列極右派議員簽證 以還擊制裁澳外交官

以色列一名極右派國會議員羅斯曼（Simcha Rothman）前往澳洲展開巡迴演講前夕，澳洲政府18日撤銷了他的簽證，稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。