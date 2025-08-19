緬甸軍政府掐游擊隊資金來源 關閉泰緬邊境貿易關卡

緬甸軍政府矢言在12月舉行國會大選前，遏制為反對派武裝團體提供資金的黑市之後，緬甸與泰國最繁忙的貿易邊境關卡自昨天起關閉。

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，連結緬甸克倫邦（Karen State）米瓦迪（Myawaddy）及泰國美索（Mae Sot）的「泰國－緬甸2號友誼大橋」（Thailand-Myanmar No. 2 Friendship Bridge）自昨天上午起暫時關閉。

根據泰國「民族報」（The Nation），該邊境關卡禁止所有大型車輛及商業貨物通行，但行人跟小型地方性商業活動仍可流通。

法新社報導，這座大橋由緬甸軍方掌控，根據泰國海關數據，泰緬兩國每月取道此橋的貿易額超過1億2000萬美元。

在連接該邊境關卡與緬甸商業之都仰光（Yangon）的公路沿線，緬甸政府軍正與大批游擊隊進行內戰。這些游擊隊利用收益頗豐的收費站為戰事籌資。

緬甸軍方誓言在12月28日國會大選前，強力打擊資助其對手的非法貿易活動。然而，重啟選舉的決定被國際批評為美化持續軍事統治的手段。

一位駐紮邊境的泰國安全事務消息人士不具名透露，緬甸軍政府已「制定規則，使少數族群處境不利，並試圖阻止他們賺錢或獲益」。