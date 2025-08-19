2024援助工作者遇害人數創新高 聯合國譴責國際冷漠

聯合國今天表示，根據紀錄，2024年共有383名援助工作者遇害，創下歷史新高，這一數字以及缺乏問責無異是對國際社會冷眼旁觀的「嚴厲控訴」，而今年傷亡人數同樣令人擔憂。

法新社報導，聯合國在8月19日「世界人道主義日」（World Humanitarian Day）指出，2024年的數據較前一年上升31%，這主要是由加薩（Gaza）未止息的衝突所推升，當地有181名援助工作者遇害，在蘇丹則有60名援助工作者喪生。2024年這些殺戮事件的最主要加害者是國家行為體。

聯合國表示，多數罹難者為當地工作人員，他們在工作時或在家中遇襲喪命。另有308人受傷、125人遭綁架及45人被拘留。

聯合國援助事務主管佛萊徹（Tom Fletcher）說：「針對人道工作者同仁的攻擊，即便只是一次對一名人道工作者的攻擊，就是對我們全體和我們所服務的對象進行攻擊。如此規模的攻擊卻毫無問責，這是對國際社會不作為及冷漠的『嚴厲控訴』。作為人道組織，我們再次要求那些擁有權力與影響力的人們為人道行事，保護百姓和援助工作者，並追究加害者的責任。」

聯合國重申，對援助工作者和援助行動的攻擊違反國際人道法（International Humanitarian Law），並損害了支撐數百萬身陷戰爭與災難地區民眾生存的生命線。

同時，世界衛生組織（World Health Organization）已證實，今年迄今已在16個地區發生逾800起針對醫療系統的攻擊事件，造成逾1100名醫療人員及病患死亡，數百人受傷。

世衛說：「每次攻擊都會造成深遠的傷害，使整個社區在最需要的時候失去救命的醫療照護，危及醫療提供者，並削弱本已承受沉重壓力的醫療體系。」