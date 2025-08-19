2024援助工作者遇害人數創新高 聯合國譴責國際冷漠

快訊

中央社／ 日內瓦19日綜合外電報導

聯合國今天表示，根據紀錄，2024年共有383名援助工作者遇害，創下歷史新高，這一數字以及缺乏問責無異是對國際社會冷眼旁觀的「嚴厲控訴」，而今年傷亡人數同樣令人擔憂。

法新社報導，聯合國在8月19日「世界人道主義日」（World Humanitarian Day）指出，2024年的數據較前一年上升31%，這主要是由加薩（Gaza）未止息的衝突所推升，當地有181名援助工作者遇害，在蘇丹則有60名援助工作者喪生。2024年這些殺戮事件的最主要加害者是國家行為體。

聯合國表示，多數罹難者為當地工作人員，他們在工作時或在家中遇襲喪命。另有308人受傷、125人遭綁架及45人被拘留。

聯合國援助事務主管佛萊徹（Tom Fletcher）說：「針對人道工作者同仁的攻擊，即便只是一次對一名人道工作者的攻擊，就是對我們全體和我們所服務的對象進行攻擊。如此規模的攻擊卻毫無問責，這是對國際社會不作為及冷漠的『嚴厲控訴』。作為人道組織，我們再次要求那些擁有權力與影響力的人們為人道行事，保護百姓和援助工作者，並追究加害者的責任。」

聯合國重申，對援助工作者和援助行動的攻擊違反國際人道法（International Humanitarian Law），並損害了支撐數百萬身陷戰爭與災難地區民眾生存的生命線。

同時，世界衛生組織（World Health Organization）已證實，今年迄今已在16個地區發生逾800起針對醫療系統的攻擊事件，造成逾1100名醫療人員及病患死亡，數百人受傷。

世衛說：「每次攻擊都會造成深遠的傷害，使整個社區在最需要的時候失去救命的醫療照護，危及醫療提供者，並削弱本已承受沉重壓力的醫療體系。」

南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返

南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北...

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

痛斥美國威脅！委內瑞拉總統放話「動員450萬民兵」因應

美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將...

巴勒斯坦：哈瑪斯收到加薩休戰新提案 「停火60天、分2批釋人質」

近期以色列針對加薩走廊的攻擊持續升級，18日的攻擊造成至少17人死亡，而鄰近的埃及則宣布將持續推動該地區達成停火。與此同...

北韓度假村施工黑幕 工人曾1天勞動21小時、女工遭性侵

北韓領導人金正恩想要打造觀光王國，7月首度開放「北韓版貝尼多爾姆」元山葛麻度假區（Wonsan Kalma resort...

澳洲撤銷以色列極右派議員簽證 以還擊制裁澳外交官

以色列一名極右派國會議員羅斯曼（Simcha Rothman）前往澳洲展開巡迴演講前夕，澳洲政府18日撤銷了他的簽證，稱...

