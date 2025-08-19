菲總統小馬可仕揭防洪弊案 參議院啟動調查聽證

菲律賓總統小馬可仕揭發國家防洪工程弊端，參議院委員會今天展開聽證，公共工程部門首長坦承確有「幽靈工程」，矢言將全力徹查。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週指稱多件防洪工程疑似涉貪，自2022年起，有15家公司承攬全國多區工程，取得約20%預算，金額高達1000億披索（約新台幣522億）。

他說，有64%防洪工程內容不明，不同地區卻編列相同成本，「這是不可能的。」

菲律賓參議院藍帶委員會（Blue RibbonCommittee）今天召開調查聽證會，傳喚小馬可仕點名的15家承包商接受質詢，釐清是否涉及不法，以研議未來修法，提高防洪措施的品質與問責機制，但有許多承包商並未出席。

委員會主席馬可利塔（Rodante Marcoleta）強調，氣候變遷並非菲國屢生洪患的正當藉口，頻仍淹水源自建商貪腐、排水系統偷工減料，「我們會弄清真相，任何人都不該被放過」。

在聽證會上，菲律賓公共工程暨公路部（DPWH）部長波諾安（Manuel Bonoan）坦承，防洪項目中確實可能存在「幽靈工程」，但他也是最近才接到相關訊息，現正在密集查核中。

波諾安說，一旦查證屬實，公共工程暨公路部將向相關承包商提出控告。

「幽靈工程」是指領有政府預算卻不存在或遲未動工的建設項目。

菲律賓位於熱帶季風氣候區，常年受大雨及颱風侵擾，低窪地區民眾生命財產飽受威脅。儘管政府投入大量預算興建防洪設施，成效卻未如預期，許多省份的淹水情況可持續數日、甚至數月。

民眾對政府施政能力的不滿也表現在今年5月的期中選舉，執政聯盟在參議院改選中僅拿下半數席位。小馬可仕7月發表國情諮文時承諾，將查辦防洪弊案，確保基礎設施能夠符合社會需求。