菲總統小馬可仕揭防洪弊案 參議院啟動調查聽證

中央社／ 馬尼拉19日電

菲律賓總統小馬可仕揭發國家防洪工程弊端，參議院委員會今天展開聽證，公共工程部門首長坦承確有「幽靈工程」，矢言將全力徹查。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週指稱多件防洪工程疑似涉貪，自2022年起，有15家公司承攬全國多區工程，取得約20%預算，金額高達1000億披索（約新台幣522億）。

他說，有64%防洪工程內容不明，不同地區卻編列相同成本，「這是不可能的。」

菲律賓參議院藍帶委員會（Blue RibbonCommittee）今天召開調查聽證會，傳喚小馬可仕點名的15家承包商接受質詢，釐清是否涉及不法，以研議未來修法，提高防洪措施的品質與問責機制，但有許多承包商並未出席。

委員會主席馬可利塔（Rodante Marcoleta）強調，氣候變遷並非菲國屢生洪患的正當藉口，頻仍淹水源自建商貪腐、排水系統偷工減料，「我們會弄清真相，任何人都不該被放過」。

在聽證會上，菲律賓公共工程暨公路部（DPWH）部長波諾安（Manuel Bonoan）坦承，防洪項目中確實可能存在「幽靈工程」，但他也是最近才接到相關訊息，現正在密集查核中。

波諾安說，一旦查證屬實，公共工程暨公路部將向相關承包商提出控告。

「幽靈工程」是指領有政府預算卻不存在或遲未動工的建設項目。

菲律賓位於熱帶季風氣候區，常年受大雨及颱風侵擾，低窪地區民眾生命財產飽受威脅。儘管政府投入大量預算興建防洪設施，成效卻未如預期，許多省份的淹水情況可持續數日、甚至數月。

民眾對政府施政能力的不滿也表現在今年5月的期中選舉，執政聯盟在參議院改選中僅拿下半數席位。小馬可仕7月發表國情諮文時承諾，將查辦防洪弊案，確保基礎設施能夠符合社會需求。

相關新聞

南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返

南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北...

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

痛斥美國威脅！委內瑞拉總統放話「動員450萬民兵」因應

美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將...

巴勒斯坦：哈瑪斯收到加薩休戰新提案 「停火60天、分2批釋人質」

近期以色列針對加薩走廊的攻擊持續升級，18日的攻擊造成至少17人死亡，而鄰近的埃及則宣布將持續推動該地區達成停火。與此同...

北韓度假村施工黑幕 工人曾1天勞動21小時、女工遭性侵

北韓領導人金正恩想要打造觀光王國，7月首度開放「北韓版貝尼多爾姆」元山葛麻度假區（Wonsan Kalma resort...

澳洲撤銷以色列極右派議員簽證 以還擊制裁澳外交官

以色列一名極右派國會議員羅斯曼（Simcha Rothman）前往澳洲展開巡迴演講前夕，澳洲政府18日撤銷了他的簽證，稱...

