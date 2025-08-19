菲日相互准入協定將生效 日本明年正式參與堅盾演習

快訊

中央社／ 馬尼拉19日電

菲律賓日本的相互准入協定（RAA）即將於9月生效，菲律賓軍方今天宣布，日本自衛隊明年將和澳洲國防軍正式參與菲美「堅盾」聯合陸軍演習

美國與菲律賓自2016年起舉行年度堅盾（Salaknib）聯合陸軍演習，菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉（LouieDema-ala）今天在記者會上說，日本自衛隊和澳洲國防軍明年都會正式參加，人數和其他細節仍在討論中。

菲律賓與澳洲簽有軍隊互訪地位協定（SOVFA），去年7月菲律賓又與日本簽署相互准入協定（RAA），菲日國會已先後批准協定，預定今年9月11日生效。

菲律賓陸軍、美國太平洋陸軍、澳洲陸軍以及日本陸上自衛隊上週已召開會議，就明年堅盾軍演進行初步規劃。

德瑪阿拉說，日本和澳洲今年作為堅盾軍演觀察員，明年將正式參與演習，這反映出多邊防務夥伴關係的擴大，追求維護印度太平洋地區自由與開放的共同目標。

堅盾軍演每年舉行兩次，今年的演習已於3月及5月完成，演習地點主要是在菲律賓北部的呂宋島，明年的演習將聚焦於提升參與國之間的協同作戰能力，以及加強菲律賓陸軍對抗外在威脅的能力。

德瑪阿拉未點名「外在威脅」來自哪個國家，但強調，菲律賓需要日本和澳洲參與演習，以因應新的安全挑戰。

另一方面，菲律賓與澳洲年度「波浪」（Alon）聯合軍事演習正在進行中，菲方演習執行官耶南德茲（Dennis Hernandez）今天說，菲、澳和加拿大3國軍艦，下週將在菲律賓西南部巴拉旺省（Palawan）海域，舉行海上打擊訓練。

耶南德茲說，這是波浪軍演首次納入海上打擊項目，菲律賓空軍也會提供近距離空中支援。

被問及海上打擊訓練是否向中國釋放訊號，耶南德茲表示，演習旨在提升協同作戰能力，不針對任何國家。

