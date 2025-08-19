南韓新總統改善對平壤關係 6名前北韓間諜請求遣返
南韓統一部官員今天告訴法新社，因對南韓進行間諜活動而服過長期徒刑的6名年事已高男性，在出獄數十年後，近日提出希望被遣返北韓的請求。
法新社報導，現年80歲至96歲的這6名男性坐牢數十年期間始終拒絕放棄共產主義信仰。
1950年至1953年的韓戰以停戰協定而非和平協議結束，嚴格來說，南北韓至今仍處於戰爭狀態。
代表這6名男性的公民團體表示，已要求南韓政府允許6人於明天前往北韓，主張應將他們視為「戰俘」，並遵守「日內瓦公約」（Geneva Convention）處理他們的請求。
南韓統一部負責兩韓事務的官員告訴法新社記者：「我們已接獲正式的遣返請求。」但該名官員未就此進一步說明。
官員指出：「我們正研究處理此事的各種辦法。」該名官員預期會有更多處境類似的前罪犯要求遣返，但他們有多少人仍然在世，政府沒有確切數字。
這項請求正逢南韓新總統李在明承諾改善對北韓關係、重啟對話之際。李在明於6月贏得大選上任後，政府已對北韓展現出一系列友善姿態，包括移除長期激怒北韓的邊境擴音器。
李在明15日矢言「尊重」北韓的政治體制，並建立雙方「軍事互信」。北韓領導人金正恩胞妹金與正前一天才表示，「沒有意願改善」與南韓的關係。
南韓於2000年兩韓和解期間將63名「非轉向」長期囚，通過邊界停戰村板門店（Panmunjom）遣返，為迄今僅見的類似作法。
