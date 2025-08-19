菲軍方：因應大陸南海擴張 聯合巡航頻率將增加

快訊

中央社／ 馬尼拉19日電

因應中國在南海的強勢擴張，菲律賓海軍表示，與外國海軍進行聯合巡航的頻率將會增加，參與的國家也會增加。

菲國海軍發言人崔尼代（Roy Trinidad）今天在記者會上說，每次菲律賓與其他國家在「西菲律賓海」進行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，包括在黃岩島（又稱民主礁）、菲律賓北部離島等海域，中國的行動就會改變。

崔尼代說：「我們注意到，外國船艦在菲律賓海域航行期間，中方不會有恫嚇或侵犯行動。」

他指出，菲律賓於2023年僅與理念相近國家在「西菲律賓海」辦理3次聯合巡航，2024年增至11次，今年到目前為止已經超過10次。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

菲律賓於2023年11月與美國首次執行了代號「海事合作活動」的聯合巡航，此後日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、法國及印度等國也陸續參與，馬尼拉視此為國際社會對菲律賓南海立場的支持。

崔尼代說，已有其他國家表達參與意願，菲律賓未來將與更多國家在「西菲律賓海」聯合巡航。

另一方面，中國軍艦與海警船11日在南海黃岩島（又稱民主礁）海域驅逐菲律賓海岸防衛隊巡邏艇，雖然最終導致中方兩艦自撞，但觀察人士視中方動用軍艦為升高緊張局勢。

媒體詢問將來若發生類似事件，菲律賓軍方如何支援海岸防衛隊，崔尼代稱，軍方備有緊急因應計畫，不同的情況將有不同的應變方式，但未透露細節。

崔尼代說，中方的行動不會改變菲律賓的整體海洋防禦姿態。

海軍 南海 北京 菲律賓

相關新聞

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

在白宮舉行的美烏會談、以及歐洲領袖團會議已經於8月19日順利結束。本次會議外界首先聚焦在川普與澤倫斯基的關係改善，相比2月時的不歡而散已截然不同。會議結果雖然並沒有太多具體細節，但是美國答應與歐洲共同協調，確定將提供烏克蘭「類北約的安全保障」；而烏方也提出超過900億美元的軍購協議，換得美國的軍武支持。然而會議並未針對雙方停火有明確的計畫，就在白宮會議的同時，俄羅斯仍持續徹夜向烏克蘭發動無人機與飛彈襲擊。雖然川普透露普丁有意與澤倫斯基會面，但目前尚未有任何明確的安排；以當前的狀況而言，短時間內可能仍無法達成停火。

痛斥美國威脅！委內瑞拉總統放話「動員450萬民兵」因應

美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將...

巴勒斯坦：哈瑪斯收到加薩休戰新提案 「停火60天、分2批釋人質」

近期以色列針對加薩走廊的攻擊持續升級，18日的攻擊造成至少17人死亡，而鄰近的埃及則宣布將持續推動該地區達成停火。與此同...

北韓度假村施工黑幕 工人曾1天勞動21小時、女工遭性侵

北韓領導人金正恩想要打造觀光王國，7月首度開放「北韓版貝尼多爾姆」元山葛麻度假區（Wonsan Kalma resort...

澳洲撤銷以色列極右派議員簽證 以還擊制裁澳外交官

以色列一名極右派國會議員羅斯曼（Simcha Rothman）前往澳洲展開巡迴演講前夕，澳洲政府18日撤銷了他的簽證，稱...

大阪道頓堀火災奪2命 失火建物消防檢驗曾不合格

日本大阪鬧區道頓堀昨天發生奪走2命的大火後，當地警消今天到現場勘驗。大阪市消防局指出，失火的2棟建物先前接受消防檢驗時，...

