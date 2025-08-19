菲軍方：因應大陸南海擴張 聯合巡航頻率將增加

因應中國在南海的強勢擴張，菲律賓海軍表示，與外國海軍進行聯合巡航的頻率將會增加，參與的國家也會增加。

菲國海軍發言人崔尼代（Roy Trinidad）今天在記者會上說，每次菲律賓與其他國家在「西菲律賓海」進行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，包括在黃岩島（又稱民主礁）、菲律賓北部離島等海域，中國的行動就會改變。

崔尼代說：「我們注意到，外國船艦在菲律賓海域航行期間，中方不會有恫嚇或侵犯行動。」

他指出，菲律賓於2023年僅與理念相近國家在「西菲律賓海」辦理3次聯合巡航，2024年增至11次，今年到目前為止已經超過10次。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

菲律賓於2023年11月與美國首次執行了代號「海事合作活動」的聯合巡航，此後日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、法國及印度等國也陸續參與，馬尼拉視此為國際社會對菲律賓南海立場的支持。

崔尼代說，已有其他國家表達參與意願，菲律賓未來將與更多國家在「西菲律賓海」聯合巡航。

另一方面，中國軍艦與海警船11日在南海黃岩島（又稱民主礁）海域驅逐菲律賓海岸防衛隊巡邏艇，雖然最終導致中方兩艦自撞，但觀察人士視中方動用軍艦為升高緊張局勢。

媒體詢問將來若發生類似事件，菲律賓軍方如何支援海岸防衛隊，崔尼代稱，軍方備有緊急因應計畫，不同的情況將有不同的應變方式，但未透露細節。

崔尼代說，中方的行動不會改變菲律賓的整體海洋防禦姿態。