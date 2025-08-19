痛斥美國威脅！委內瑞拉總統放話「動員450萬民兵」因應

快訊

中央社／ 卡拉卡斯18日綜合外電報導
美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將部署450萬名民兵以因應美國的「威脅」。 法新社
美國提高緝捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的懸賞金額並在加勒比海地區發動反毒行動後，馬杜洛今天表示將部署450萬名民兵以因應美國的「威脅」。

法新社報導，馬杜洛在國家電視台上宣布：「這一週，我將啟動一個特別計畫，動員超過450萬名民兵，以確保全國領土的防護。這些民兵都已準備就緒、正式召集且武裝。」

官方數據顯示，由前總統查維斯（Hugo Chavez）成立的委內瑞拉民兵組織約有500萬人，但實際人數據信較少。委內瑞拉的總人口約有3000萬人。

馬杜洛批評美國「再度做出誇張、離奇且荒謬的威脅」。

美國總統川普政府月初將緝捕馬杜洛的賞金倍增至5000萬美元。馬杜洛面臨販毒指控。

華府不承認馬杜洛過去兩次的勝選結果，指控馬杜洛領導一個名為「太陽組織」（Cartel de los Soles）的古柯鹼販運集團。川普政府上月宣布制裁太陽組織與馬杜洛政府。

美國軍方據報也已向加勒比海南部派遣了數艘船艦，作為川普打擊拉丁美洲販毒集團行動的一部分。

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）說：「我們也在整個加勒比海地區部署…在我們的海域、管轄的地區與委內瑞拉的領土上。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 川普 馬杜洛 委內瑞拉

