立陶宛政局重整 勞動部長可望成為第3位女總理

中央社／ 維爾紐斯19日專電

立陶宛總理帕魯克斯因涉入商業利益衝突遭調查，於7月31日請辭總理及社會民主黨黨魁，總統瑙塞達日前提名現任社會安全與勞動部長魯吉尼涅接任總理。立陶宛國會預定21日召開臨時會，就提名表決。

若表決通過，現年44歲的魯吉尼涅（IngaRuginiene）將成為立陶宛第19任總理，也是該國史上第3位女性總理。

魯吉尼涅長期投身工會運動，2012年起活躍於林業與木材產業工人工會，之後升任立陶宛工會聯盟主席，並曾擔任歐洲工會聯盟副主席。她於2020年以社會民主黨名單進入國會，後出任社會安全與勞動部長，並推動養老金制度與勞動法改革。民調顯示，她約有1/3的正面支持度。

去年國會大選後，社會民主黨（Social Democrats）與「為了立陶宛」（Union of Democrats "ForLithuania"）和「尼穆納斯的黎明」（NemunasDawn）3黨共組聯盟。

但「尼穆納斯的黎明」政黨主席澤馬塔帝斯（Remigijus Žemaitaitis）因反猶太背景及其他言論爭議不斷，執政期間與「為了立陶宛」政黨主席思科威爾內里（Saulius Skvernelis）多次意見不合，思科威爾內里更直接表明拒絕再與「尼穆納斯的黎明」合作。

帕魯克斯（Gintautas Paluckas）下台後，社會民主黨啟動新一輪協商並考慮多種選項後，最終決定與「尼穆納斯的黎明」及「立陶宛農民與綠黨聯盟」（Lithuanian Farmers and Greens Union）組成執政聯盟，排除「為了立陶宛」。

瑙塞達（Gitanas Nauseda）針對執政聯盟組成並未表示偏好，僅強調新政府必須確保國會支持並維持施政穩定，更重要的是能在國防、經濟與社會正義等領域做出決策。

依照憲政程序，立陶宛國會須在總統提名一週內表決總理人選。若魯吉尼涅獲任命，她將有15天的時間籌組內閣並提出施政計畫，經國會批准後，新政府方能正式上任。

