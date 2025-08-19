影／美國男子向俄國媒體抱怨零件難買 普亭送他一輛全新摩托車

俄羅斯國家電視台報導，俄羅斯總統普亭15日出席在美國阿拉斯加州安克拉治舉行的美俄峰會期間，贈送一名當地男子一輛全新的摩托車。

路透轉述，普亭會送出這份意外的禮物，起因是俄羅斯國家電視台第一頻道採訪團隊在峰會前，於安克拉治街頭偶然遇見當地居民沃倫（Mark Warren），並停下來欣賞他那輛老舊的烏拉爾摩托車。

沃倫向記者博格達諾夫（Valentin Bogdanov）表示，由於該車的製造工廠「位於烏克蘭」，現在很難找到這輛摩托車的零件，包括新的起動器。博格達諾夫問沃倫，如果普亭和川普在阿拉斯加解決俄烏衝突，「那會是件好事嗎？」沃倫回答：「是的，會是好事。」

根據報導，俄羅斯駐美大使館職員列德涅夫（Andrei Ledenev）在俄羅斯代表團下榻飯店的停車場，將一輛全新烏拉爾摩托車的鑰匙交給沃倫，並告訴他：「我必須說，這是俄羅斯聯邦總統的個人禮物。」

影像顯示，戴著眼鏡的沃倫跳上新摩托車。列德涅夫坐在他身後，另一名男子則坐在側車中，一起騎車兜風。沃倫說：「簡直天壤之別，我喜歡我的舊摩托車，但這輛顯然好得多。我說不出話來，太棒了。非常感謝。」

🇷🇺🏍️ An unexpected twist in Anchorage: Mark Warren, longed for spare parts for his Russian ‘Ural’ bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir Putin via Russian diplomats



Sanctions just spark a presidential gift! pic.twitter.com/YIJzTVCFsm — RT (@RT_com) 2025年8月18日

烏拉爾摩托車（Ural Motorcycles）最初的工廠於1941年在前蘇聯的俄羅斯成立，目前總部位於美國華盛頓州，旗下所有摩托車均在哈薩克組裝。自俄烏戰爭爆發後，該公司已將所有生產線撤出俄羅斯。