傳美國在委內瑞拉外海部署軍艦 打擊毒梟集團

兩名知情人士今天表示，3艘配備神盾作戰系統飛彈（Aegis guided-missile）的驅逐艦，將在未來36小時內抵達委內瑞拉外海，以因應來自拉丁美洲販毒集團的威脅。

美國總統川普一直想要使用軍力來追緝那些被定義為全球恐怖組織的拉丁美洲販毒集團。

消息人士稱，3艘軍艦分別是「格雷夫利號」（USSGravely）、「賈森．鄧漢號」（USS Jason Dunham）和「桑普森號」（USS Sampson）。

另一位美國官員告訴路透社說，總共約有4000名海軍士兵和陸戰隊員，預定參與川普政府在南加勒比海（Caribbean）地區的行動。

這位不願透露姓名的美國官員表示，將在更廣泛地區額外投入的軍事資產，包括數架P-8「海神式」巡邏機、戰艦，以及至少1艘攻擊型潛艦。

這位官員表示，這項行動將持續數月，計畫是在國際空域和水域展開行動。。

官員又說，這些海軍艦艇不僅可執行情報和監控任務，還可以當作瞄準攻擊目標的發射平台。

委內瑞拉通訊部尚未回覆路透社的置評要求。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro ）今天在一場演講中表示，委內瑞拉將「保衛我們的海洋、領空和土地」。他未提及美方這些軍艦，但隱晦表示：「一個衰落帝國帶來古怪而奇特的威脅」。