哈瑪斯官員：已接受加薩新停火方案

加薩戰爭打了超過22個月，在經過為了結束戰爭的新一輪外交努力後，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）高級成員今天表示，哈瑪斯已接受新的加薩停火方案。

法新社報導，在美國支持下，埃及和卡達作為調停方，一直在努力促成持久停火。這場衝突已在加薩引發嚴重的人道危機。

在收到調停方的新方案後，哈瑪斯表示已準備好進行談判。

哈瑪斯高級官員奈姆（Bassem Naim）在臉書（Facebook）寫道：「哈瑪斯運動已提交回應，同意調停方的新方案。我們祈求真主熄滅這場在我們人民身上燃燒的戰火。」

先前哈瑪斯消息人士告訴法新社，哈瑪斯「未要求任何修改」即接受該方案。

埃及表示，埃及和卡達已將新方案提交給以色列，「現在球在以色列這方」。以色列尚未回應。

熟悉談判情況的巴勒斯坦消息人士表示，調停方「預計將宣布達成協議，並敲定恢復談判的日期」，還說他們將提供保證，確保協議獲得落實並尋求永久解決方案。