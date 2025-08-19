快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

哈瑪斯官員：已接受加薩新停火方案

中央社／ 加薩市18日綜合外電報導
「哈瑪斯」（Hamas）高級成員今天表示，哈瑪斯已接受新的加薩停火方案。(路透)
「哈瑪斯」（Hamas）高級成員今天表示，哈瑪斯已接受新的加薩停火方案。(路透)

加薩戰爭打了超過22個月，在經過為了結束戰爭的新一輪外交努力後，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）高級成員今天表示，哈瑪斯已接受新的加薩停火方案。

法新社報導，在美國支持下，埃及和卡達作為調停方，一直在努力促成持久停火。這場衝突已在加薩引發嚴重的人道危機。

在收到調停方的新方案後，哈瑪斯表示已準備好進行談判。

哈瑪斯高級官員奈姆（Bassem Naim）在臉書（Facebook）寫道：「哈瑪斯運動已提交回應，同意調停方的新方案。我們祈求真主熄滅這場在我們人民身上燃燒的戰火。」

先前哈瑪斯消息人士告訴法新社，哈瑪斯「未要求任何修改」即接受該方案。

埃及表示，埃及和卡達已將新方案提交給以色列，「現在球在以色列這方」。以色列尚未回應。

熟悉談判情況的巴勒斯坦消息人士表示，調停方「預計將宣布達成協議，並敲定恢復談判的日期」，還說他們將提供保證，確保協議獲得落實並尋求永久解決方案。

埃及 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

特拉維夫大型集會籲讓人質回家 以軍仍堅持推進加薩攻勢

以色列群眾封路示威 促終結戰爭換回人質 還醞釀大罷工

以色列軍方：推進下一階段加薩攻勢

以色列推加薩市居民南遷計畫 哈瑪斯痛批欺騙：將成為新一波種族滅絕

相關新聞

哈瑪斯官員：已接受加薩新停火方案

加薩戰爭打了超過22個月，在經過為了結束戰爭的新一輪外交努力後，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）高級成員今...

王室大醜聞！挪威王儲妃長子因強姦等多項罪名被起訴

挪威檢方18日宣布，經過長時間調查，已對挪威王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）的長子馬里烏斯．博格．霍伊比（M...

比亞迪過台灣：「中國製造2025」與世界的安全挑戰

台灣近日有媒體揭露，中國車商比亞迪與立法院和媒體高層餐敘，疑似意圖進口台灣而引發市場競爭、國安風險等議題的輿論風暴。本文從中國的全球物聯網戰略版圖進行分析，探討這起事件因何而成為新興科技產業、國安、地緣政治與媒體敘事的爭奪戰場。美國雜誌《財星》（Fortune）於8月5日公布2025年「全球商界最具影響力百人榜」，前10名呈現兩大特點：其一，除第9名摩根大通董事長兼執行長戴蒙與第10名通用汽車董事長兼執行長巴拉外，其餘八人皆屬廣義「ICT與新興科技產業群」；其二，第5名王傳福與第7名任正非，分別領軍中國新能源車龍頭比亞迪與通訊巨擘華為。相比之下，台積電董事長魏哲家僅列第40名，顯示半導體產業在全球影響力排序中，仍受限於產業鏈與地緣政治格局。而王、任二人卻從2024年分佔第19、14名上升到10名以內，中國科技領袖的聲量與版圖明顯正在迅速擴張。

股價暴跌30%！因小布希爆紅的洞洞鞋 恐被關稅打趴？

你就算沒穿過，也一定知道卡洛馳洞洞鞋吧？時尚專家眼中的醜鞋，歷經20年風行不輟，最近卻股價一度暴跌30%。加入訂閱聯合報數位版，輕鬆掌握國際脈動，你就會知道，最近到底誰打趴了卡洛馳洞洞鞋？

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本已經與台灣簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。日...

衛星看歐洲野火煙流 鄭明典：很嚴重

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，從衛星看歐洲野火的煙流；尺度很大，煙流濃密，很嚴重的野火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。