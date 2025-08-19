王室大醜聞！挪威王儲妃長子因強姦等多項罪名被起訴

挪威檢方18日宣布，經過長時間調查，已對挪威王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）的長子馬里烏斯．博格．霍伊比（Marius Borg Høiby）提起多項指控，包括四項強姦罪。

挪威廣播公司（NRK）報導，奧斯陸州檢察官亨里克斯柏（Sturla Henriksbø）表示，若罪名成立，霍伊比可能面臨最高10年監禁。起訴書已在奧斯陸地方法院提交，共32項罪名，包括強姦、對一名前伴侶的親密關係暴力，以及對另一人的暴力行為。其他指控還包括發出死亡威脅和交通違規。

現年28歲的霍伊比是王儲妃梅特-瑪麗特之子，也是王位繼承人哈康王儲（Crown Prince Haakon）的繼子，沒有皇室頭銜或官方職務，也不是王位繼承人。自去年多次因各種不當行為指控被捕後，霍伊比一直備受關注。目前他獲准在審判前保持自由，亨里克斯柏表示，現階段沒有理由將其逮捕羈押。

據NRK報導，亨里克斯柏估計審判可能於明年1月中旬開始，持續約六周。

霍伊比的辯護律師佩塞庫利奇（Petar Sekulic）在回應起訴書的電子郵件中，否認所有性虐待指控，以及大多數暴力相關指控，且說霍伊比「將在法庭上詳細陳述他的事件版本」。

霍伊比出生於1997年，是梅特-瑪麗特在與哈康王儲結婚（2001年）前所生，霍伊比的父親是梅特-瑪麗特的前伴侶。

挪威目前的王位繼承人是哈康王儲，之後是他的女兒英格麗．亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra），她才是未來的女王儲，下一位可能的女王。