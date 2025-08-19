美與南韓展開軍演 金正恩籲北韓擴大核武能力
北韓領導人金正恩今天要求「迅速擴大」北韓核武能力，並指美國與南韓正在進行的軍事演習可能「引發戰爭」。
北韓中央通信社（KCNA）引述金正恩的話報導：「美國與南韓加強軍事聯繫和誇耀武力，是他們意圖挑起戰爭最明顯的表現。」
金正恩說：「當前情況要求我們應積極快速地改變現有軍事理論和實踐，並迅速擴大核武化。」
金正恩昨天巡視海軍驅逐艦「崔賢號」（ChoeHyon），聽取有關船艦的武器系統報告時作上述表示。
北韓中央通信社說，金正恩對這項「使海軍高科技化和核武化的重大任務」能按計畫推進，並於10月進行目標評估前取得進展表示滿意。
美國和南韓昨天展開年度聯合軍演，目的在因應擁核北韓的潛在威脅。
美國軍方聲明表示，為期11天的演習包括「多項大規模實彈訓練」。美軍稱此演習是「以防禦為導向的演習」。
