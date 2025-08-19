波蘭未獲邀參與華府川澤會引疑慮 總統忙安撫輿論

快訊

中央社／ 華沙18日專電

波蘭自俄烏戰爭以來，始終是烏克蘭最親密的盟友之一，但卻未能受邀參與18日在美國白宮舉行的烏克蘭和平會議，引起波蘭內部疑慮。波蘭新任總統納夫羅茨基（KarolNawrocki）試圖安撫國內輿論，表示波蘭的立場將被看到和聽到。

根據虛擬波蘭（Wirtualna Polska）媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以及多位歐洲領袖聚首，於白宮會面討論烏克蘭可能的和平方案。

出席華府會議的歐洲領袖包括：歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）以及芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。

曾被美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）譽為「模範盟友」的波蘭未能與會，引發國內外疑慮。

總統發言人表示，雖然華沙未派代表，但波蘭的立場不會缺席，並宣布納夫羅茨基（Nawrocki）將於9月3日與川普會晤，討論包括烏克蘭在內的安全議題。

根據波蘭電台（Polskie Radio）報導，波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）指出，其實是川普邀請歐洲領袖赴白宮，而非澤倫斯基。

波蘭缺席華府和平會談隨即引發反對派批評，質疑政府使波蘭在國際舞台被邊緣化。右翼聯盟（Konfederacja）領袖門岑（Sławomir Mentzen） 在 X上表示：「顯然，美國和烏克蘭都認為沒有理由與我們交談。儘管我們對基輔提供了巨大援助，且地理位置特殊，但我們的分量比芬蘭還少。這太悲哀了。」

歐洲議會議員扎揚奇科夫斯卡-赫爾尼克（EwaZajączkowska-Hernik）則將矛頭指向波蘭總理圖斯克（Donald Tusk），批評他此前將川普稱為「俄羅斯特工」的言論，或已損害了波美關係。她說：「也許如果圖斯克沒有那麼說，今天波蘭就能與其他國家並肩作戰，為自身利益發聲，而不是作為一個局外人遠遠地旁觀。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

