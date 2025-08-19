快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本與台灣已簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。圖為東京成田機場大廳。美聯社
讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本與台灣已簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。圖為東京成田機場大廳。美聯社

讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本已經與台灣簽署合作備忘錄，避免有間諜台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。日方相關人士警告，「中國間諜可能混在台灣人中，進入日本」。讀賣表示，台日當局以「台灣有事」為前提簽署合作備忘錄，非常罕見。

報導說，這份備忘錄是日本與台灣各自的外交窗口「日台交流協會」與「台灣日本關係協會」去年12月18日達成共識，日台交流協會對備忘錄內容「不公開」。

相關人士表示，日本基於備忘錄，接受台灣方面提供欲入境日本的外籍人士資訊。如此一來，在「有事」的時候，就能有效進行篩檢（Screening，入境審查），確認要入境者是否包含對日本國內治安有不良影響的人。即使在平日，也在台灣的機場事前確認要前往日本的旅客背景。

日本外務省指出，至去年10月為止，約有2萬1700名日本人在台灣居留。如果中國發動侵略戰爭，會有大量在台的日本人撤離、台灣人與其他外國人可能逃到日本。日本邊境管理第一線擔心會出現「外國間諜或恐怖分子趁混亂入境」的情況。備忘錄的目的是阻止間諜等藉混亂之際入境，預防他們在日本境內從事破壞活動。

日本「出入國在留管理廳」過去曾就外國人的非法居留等問題，與澳洲、紐西蘭等國簽署合作備忘錄，但這次以「有事時的日本人撤離」為前提的備忘錄，極為少見。由於日本與中華民國沒有邦交，這份備忘錄是由雙方的窗口機構簽署。

讀賣指出，日本透過締結備忘錄，不僅要加強在台日本人撤離的合作，也將與美國等國合作，強化應對「台灣有事」。

相關新聞

衛星看歐洲野火煙流 鄭明典：很嚴重

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，從衛星看歐洲野火的煙流；尺度很大，煙流濃密，很嚴重的野火。

韓美聯合軍演之際 李在明：準備階段性履行兩韓協議

南韓總統李在明十八日主持啟動年度乙支演習的國務會議時指示相關部會，就既有兩韓協議中可能實行的部分，準備階段性履行，並表示...

傳美施壓對台海表態 南韓外長：未就此協商

韓美峰會在即，南韓外交部長趙顯十八日就美國是否希望南韓對台海問題表態一事表示，美國內部確實有這種意見，但是美國政府到目前...

特拉維夫大型集會籲讓人質回家 以軍仍堅持推進加薩攻勢

以色列17日展開全國大罷工，施壓政府停止加薩戰爭。數以萬計民眾當天晚間聚集特拉維夫「人質廣場」，呼籲結束戰爭讓人質獲釋。...

巴勒斯坦官員：哈瑪斯已收到加薩休戰新提案

巴勒斯坦官員今天表示，哈瑪斯（Hamas）在開羅的談判代表已收到一份新的加薩停火提案。主要調解方卡達的總理穆罕默德也正在...

