傳美施壓對台海表態 南韓外長：未就此協商

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓外交部長趙顯表示，美方希望將韓美關係發展為具前瞻性的戰略同盟。路透
南韓外交部長趙顯表示，美方希望將韓美關係發展為具前瞻性的戰略同盟。路透

韓美峰會在即，南韓外交部長趙顯十八日就美國是否希望南韓對台海問題表態一事表示，美國內部確實有這種意見，但是美國政府到目前為止並未就此向南韓進行政策通報或協商。

中央社報導，趙顯在國會外交統一委員會全體會議表示，美方確實傳達希望將韓美關係發展為具前瞻性的戰略同盟，也相當了解韓方立場，相信會透過這次峰會達成雙贏結果。

美國總統川普與南韓總統李在明將於廿五日會談，美方是否將在會中提及防衛費及台海問題受到外界關注。美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉日前發文也曾提及，雙方同盟有「現代化」必要及防衛費問題。

對於媒體就防衛費的猜測，趙顯表示這都是「協商前常見的報導」，並將同盟現代化視為強化南韓國防能力機會。據媒體報導，美國希望的同盟現代化，將使過去集中在防禦北韓威脅的駐韓美軍角色，擴大至包括台灣海峽在內的印太地區防禦。

針對北韓核武威脅，趙顯表示，「如果創造不需要核武器的狀況，非核化就一定能實現」。他說，會透過與北韓重啟對話為基礎，準備好凍結、削減、廢棄的階段性非核化戰略與實行方案，並引導中國、俄羅斯等周邊國家扮演建設性角色。

傳美施壓對台海表態 南韓外長：未就此協商

