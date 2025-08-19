聽新聞
李在明：準備階段性履行兩韓協議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓總統李在明十八日主持啟動年度乙支演習的國務會議時指示相關部會，就既有兩韓協議中可能實行的部分，準備階段性履行，並表示這項演習並無攻擊北韓、加劇緊張意圖，稱兩韓關係對維護南韓利益及擴大外交空間相當重要。

南韓十八日起舉行演練緊急事態應對的乙支演習，李在明在配合演習的乙支國務會議上表示，「真正有能力的安保是維持和平」，強調維持南北韓和平氛圍的重要性，「比起戰勝敵人，不戰而勝更好，比起不戰而勝，沒有必要戰鬥的和平狀態才是最確實的安保」。

李在明表示，從小地方開始實踐，就能慢慢累積彼此信任，拓寬和平之路，構築兩韓共同成長基礎。

韓聯社報導，韓美兩軍旨在提升韓半島防禦能力的「乙支自由護盾」例行聯合軍演十八日也正式啟動，將進行到廿八日。兩軍參演兵力與去年基本持平，其中韓軍約一點八萬人，但四十多場聯合野外機動訓練有廿多場推遲至九月舉行，或考慮到北韓一直強烈抗議韓美軍演。

李在明在十五日的光復節演說上也提到兩韓共同宣言、板門店宣言等，強調南韓政府尊重既有協議，會立刻履行可能方案，特別是為構築信任及防止兩韓之間的偶發衝突，將階段性恢復九一九軍事協議。

這項協議在二○一八年簽署，但隨著緊張加劇，南韓政府決定暫停部分協議內容，北韓也實際上撕毀協議。

主責兩韓關係的南韓統一部十八日宣布廢除前任尹錫悅政府的「八一五統一主義」，依照李在明揭示的尊重北韓體制、不推進所有敵對行為等準則，希望恢復兩韓互信。統一部說，尹錫悅政府宣布八一五統一主義當時過度強硬，還有訂定過程並未考慮國會意見等程序上的問題。

