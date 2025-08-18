特拉維夫大型集會籲讓人質回家 以軍仍堅持推進加薩攻勢

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列數以萬計民眾17日晚間聚集特拉維夫「人質廣場」，呼籲結束戰爭讓人質獲釋。新華社
以色列17日展開全國大罷工，施壓政府停止加薩戰爭。數以萬計民眾當天晚間聚集特拉維夫「人質廣場」，呼籲結束戰爭讓人質獲釋。這是自2023年10月以哈衝突爆發以來，以色列規模最大示威活動之一。然而，以色列國防軍仍推進下一階段攻打加薩計畫，攻擊重點是加薩市。

發起抗爭的「人質和失蹤家庭論壇」估計，約有50萬人參加17日的示威，但警方沒有證實這個數字。

集會播出人質贊高克的影音訊息，影片顯示瘦到皮包骨的他，虛弱地說想念家人。以色列時報報導，贊高克在影片中請求母親艾那瓦「繼續發聲」，並表示「希望能很快見到她」。贊高克的家屬指出，以軍在加薩找到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯拍攝的這段影片。

艾那瓦也擔任抗議活動幹部。她表示：「我們要求全面且可實現的協議，以及結束戰爭。我們要求理所當然屬於我們的那些孩子們。一場正義之戰已被以色列政府搞成毫無意義的戰爭。」

「人質和失蹤家庭論壇」聲稱抗議人士會讓「這個國家停擺」，目標是帶回人質終結戰爭。示威人士在全國各地封鎖交通要道、焚燒輪胎，與警方爆發衝突。執法機構指出，有超過30名抗議者被捕。

然而，以軍聲明指出，以色列國防軍總參謀長薩米在加薩視察表示，「今天我們批准了下一階段戰爭計畫」。他說：「重點放在加薩市。我們將持續攻擊，直到徹底擊敗哈瑪斯。」

關於仍遭挾持的以色列人質，薩米說：「人質安全始終是我們首要考量問題。」

哈瑪斯回應，這些計畫將導致「新一波滅絕和大規模流離失所」，譴責這是「重大戰爭罪行」，稱其反映以色列「漠視國際法和人道主義」。

