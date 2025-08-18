快訊

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

中國海警船頻入釣魚台 日本「海上衛士」無人機監控

中央社／ 大阪18日專電

產經新聞報導，中國海警局船隻頻繁侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海，日本政府決定投入海上保安廳的大型無人機「海上衛士」（Sky Guardian，MQ-9B），並已開始運用。

報導指出，根據多名消息人士資訊，由於尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海面積達4740平方公里，因此決定運用配備最新型雷達與監視設備的「海上衛士」，結合現有的巡邏船與載人飛機，以提升監視能力，並擴充警備體制。

日本從2012年將尖閣諸島國有化以來，就時常有中國海警船在該海域航行，2020年起更是幾乎每天都有中國海警船現蹤。

根據海上保安廳資料，中國海警船2024年有355天航行在尖閣諸島海域外側鄰接區，較2023年增加3天，創統計史新高紀錄。海保廳也發現，從去年6月後，可以看到所有的海警船上都搭載疑似機砲的物體。

海上保安廳2022年引進「海上衛士」，目前擁有3架。大型「海上衛士」無人機全長11公尺、寬24公尺，高4公尺，最大飛行高度約1萬2000公尺，最遠飛行約4800公里，續航達24小時。此款大型無人機具備紅外線攝影機、雷達等，可從地面操縱監視艦艇等。

報導稱，投入「海上衛士」有意展現日本政府試圖阻止中國單方面改變現狀、強硬主張尖閣諸島（釣魚台列嶼）主權的態度，至於是否能發揮嚇阻效果仍有待觀察。

日本 釣魚台 無人機 海上保安廳

延伸閱讀

亞洲青少棒賽／日本獨掌投手田渕川真朋登板 吉見一起肯定勵志故事

日本廁所衛生紙「折三角形」為了1功用 業者呼籲民眾：別亂折

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

猗窩座太猛！「鬼滅之刃 無限城篇」10天破4億　奪影史日本電影第3名

相關新聞

巴勒斯坦官員：哈瑪斯已收到加薩休戰新提案

巴勒斯坦官員今天表示，哈瑪斯（Hamas）在開羅的談判代表已收到一份新的加薩停火提案。主要調解方卡達的總理穆罕默德也正在...

國際特赦組織最新報告 控以色列蓄意讓加薩陷入飢餓

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天指控以色列實施「蓄意政策」，讓加薩陷入飢餓。聯合國...

以色列群眾封路示威 促終結戰爭換回人質 還醞釀大罷工

以色列軍方準備對加薩走廊（Gaza Strip）展開新一波攻勢之際，示威群眾17日再度走上以色列各地街頭，呼籲當局終結加...

習近平整肅軍方並非兵權鬆動 美專家：他最大的焦慮不是政變

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊18日發表專文，以「習近平仍得不到夢寐以求的軍隊？」為題指出，中國...

中國發布「人權報告」 批人權淪為美國「政治道具」

美中持續在人權議題上角力，中國國務院新聞辦17日發表「2024年美國侵犯人權報告」，抨擊美國人權在權力與資本合謀下，被異...

大阪鬧區道頓堀惡火 2消防隊員在6樓失聯不治

日本大阪熱門觀光區道頓堀的大樓火警，已造成1位民眾及5名消防隊員受傷送醫；在鄰棟的一蘭拉麵「道頓堀店本館」宣布暫時停止營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。