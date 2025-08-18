巴勒斯坦官員：哈瑪斯已收到加薩休戰新提案

巴勒斯坦官員今天表示，哈瑪斯（Hamas）在開羅的談判代表已收到一份新的加薩停火提案。主要調解方卡達的總理穆罕默德也正在埃及推動休戰。

法新社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯逾22個月的戰爭迄今未歇，已在加薩走廊（Gaza Strip）引發嚴重人道危機，調解方埃及與卡達和美國的斡旋至今未能促成持久停火。

這位巴勒斯坦官員匿名告訴法新社，調解方提出的最新提案「是一項啟動永久停火談判的框架協議」，呼籲先行休戰60天，並分兩批釋放人質。

這名官員提及，「哈瑪斯領導層內部將進行磋商」，並與其他巴勒斯坦派系領袖評估文本內容。

據報導，埃及外交部長阿布德拉提（BadrAbdelatty）今天視察了該國與加薩邊境的拉法關卡（Rafah Crossing）。

阿布德拉提當時指出，卡達總理穆罕默德（SheikhMohammed bin Abdulrahman Al Thani）正訪問埃及，「以鞏固我們現有的共同努力，對（以哈）雙方施加最大壓力，盡快達成協議」。