美參議員訪韓日 將尋求造船合作反制中國

美國兩位國會議員昨天抵達首爾，將利用訪問韓國及日本的行程，探究美國能如何善用這些盟邦的造船專長跟產能，協助提升美國已遠遠落後中國的造船能力。

美聯社報導，民主黨籍伊利諾州聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、民主黨籍紐澤西州聯邦參議員金安迪（Andy Kim）昨天抵韓，之後將再前往日本；兩人計劃會晤這兩個全球第2、第3大造船國的頂尖造船商。

兩位聯邦參議員希望檢視組成合資企業的可能性，好為印太區域的美國海軍建造及維修非戰鬥船艦，並為美國造船廠帶來投資。

達克沃斯告訴美聯社：「我們當前造船產能已比（2003年）伊拉克自由行動（Operation IraqiFreedom）那時還要低落。我們必須重建產能。」

美國總統川普（Donald Trump）要求制訂計畫重振美國造船廠並與外國夥伴合作；五角大廈尋求在其年度預算為造船編列470億美元。這項迫切狀況源於華府在建造海軍船艦方面嚴重落後中國，美國決策者間因此敲響警鐘，他們擔憂海上權力平衡恐倒向全球第1大造船國中國。

聯邦參議院軍事委員會成員達克沃斯表示，她希望此行能促成美軍、美企和外國夥伴組成合資企業，為美國海軍建造輔助艦艇，並為陸軍打造小型船艦。

另一個可能性是在印太區域維修美國船艦。達克沃斯指出：「如果我們得將船艦一路帶回美國…然後等上兩年才能修好，這對情況沒有幫助。」

達克沃斯談到，相關討論將聚焦非戰鬥的輔助艦艇，例如支援海軍跟陸軍行動的加油船和運輸艦；海軍的輔助艦隊正在老化，數量也不足。

根據戰略暨國際研究中心（CSIS）報告，美國商業造船去年僅占全球產能0.1%，中國則是53%，韓國及日本居後。美國海軍去年4月檢討後發現，旗下許多大型造船計畫的進度已落後1至3年。

訪問韓日兩國期間，兩位聯邦參議員預計會晤該區域的大型造船商代表。